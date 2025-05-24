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Олусегун: «Во время дебюта было ощущение, что играю за „Барселону“»

вчера, 08:59

Футболист «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал о впечатлениях от дебютного матча в составе «быков».

Когда меня перевели из второй команды в основную, я был счастлив, не ожидал этого. В дебютной игре у меня возникло ощущение, что попал в «Барселону». Сейчас уже 100 матчей позади, хорошее достижение, счастлив здесь играть. У нас отличные болельщики, они всегда нас поддерживают, независимо от того, выиграли мы или проиграли.

Недавно игрок провёл свой сотый матч в составе краснодарского клуба. «Краснодар» занимает первое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 64 очка после 29 туров.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 09:39
Ну теперь Краснодар это российская Барселона)). Ведь Краснодар не столичная команда, также как и Барса))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:24
Откуда ему знать, что такое играть за Барсу?)
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