Данни уверен, что «Зенит» выиграет чемпионат России

Бывший полузащитник «Зенита» Данни выразил уверенность в том, что сине-бело-голубые станут чемпионами России по итогам текущего сезона:
Я верю, что «Зенит» сегодня победит, а «Краснодар» потеряет очки. У сине-бело-голубых очень хорошая команда, и они способны стать чемпионами. Мы здесь, мы хотим праздновать. Надеюсь, сегодня мы все будем счастливы от победы. «Краснодар» — тоже отличная команда. Они хорошо играют в последние годы, стабильно претендуют на чемпионство. И сегодня, конечно, очень близки к золотым медалям. Но я надеюсь, что они займут второе место. «Динамо» победит и поможет «Зениту» стать чемпионом.
Зачем стимулировать Динамо когда они сами мотивированны донельзя?
Во первых они имеют шанс взять бронзу, а во вторых оставить Краснодар без золота, как они в прошлом сезоне оставили без золото Динамо.
Так сказать сделать Краснодару алаверды.
Все эти стимуляции давно уже канули в Лету, так зачем об этом говорить?
А если так сложится, что Зенит всё таки станет чемпионом вы обвините Краснодар в продажности? Ведь если следовать вашей теории, что Зенит всех купил, то и Краснодар автоматом попадает под эту гребёнку.
Знатно они в Питере проиграли и по личным встречам уступают.
Зачем стимулировать Динамо когда они сами мотивированны донельзя?
Во первых они имеют шанс взять бронзу, а во вторых оставить Краснодар без золота, как они в прошлом сезоне оставили без золото Динамо.
Так сказать сделать Краснодару алаверды.
Все эти стимуляции давно уже канули в Лету, так зачем об этом говорить?
А если так сложится, что Зенит всё таки станет чемпионом вы обвините Краснодар в продажности? Ведь если следовать вашей теории, что Зенит всех купил, то и Краснодар автоматом попадает под эту гребёнку.
Знатно они в Питере проиграли и по личным встречам уступают.