Данни уверен, что «Зенит» выиграет чемпионат России

Бывший полузащитник «Зенита» выразил уверенность в том, что сине-бело-голубые станут чемпионами России по итогам текущего сезона:

Я верю, что «Зенит» сегодня победит, а «Краснодар» потеряет очки. У сине-бело-голубых очень хорошая команда, и они способны стать чемпионами. Мы здесь, мы хотим праздновать. Надеюсь, сегодня мы все будем счастливы от победы. «Краснодар» — тоже отличная команда. Они хорошо играют в последние годы, стабильно претендуют на чемпионство. И сегодня, конечно, очень близки к золотым медалям. Но я надеюсь, что они займут второе место. «Динамо» победит и поможет «Зениту» стать чемпионом.