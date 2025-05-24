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Данни уверен, что «Зенит» выиграет чемпионат России

вчера, 13:33

Бывший полузащитник «Зенита» Данни выразил уверенность в том, что сине-бело-голубые станут чемпионами России по итогам текущего сезона:

Я верю, что «Зенит» сегодня победит, а «Краснодар» потеряет очки. У сине-бело-голубых очень хорошая команда, и они способны стать чемпионами. Мы здесь, мы хотим праздновать. Надеюсь, сегодня мы все будем счастливы от победы. «Краснодар» — тоже отличная команда. Они хорошо играют в последние годы, стабильно претендуют на чемпионство. И сегодня, конечно, очень близки к золотым медалям. Но я надеюсь, что они займут второе место. «Динамо» победит и поможет «Зениту» стать чемпионом.

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Данни
Источник: championat.com
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Все комментарии
nikolah
nikolah ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:09
А я ничего и не говорю)
STVA 1
STVA 1 ответ nikolah (раскрыть)
вчера в 17:47
Ну конечно в "гегемоне" все светлые и пушистые)). Я в РПЛ не топлю ни за кого. Кому надо те знают почему. Все может быть и не только КБ. Но чтобы в Зените не было такого, ни за что не поверю. Потому халява, а гос деньги и в таком количестве, только развращают, ни за что не поверю. Без обид.
nikolah
nikolah ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:54
Вот кого стимулировали, а главное, кто это делал)
Бывший нападающий «Амкара» Алексей Гасилин рассказал, что «Спартак» финансово простимулировал пермский клуб за победу в матче с «Зенитом» в 2017 году. В 19-м туре РПЛ сезона-2016/2017 «Амкар» выиграл у сине-бело-голубых со счётом 1:0.   
«В сезоне, когда «Спартак» стал чемпионом, «Зенит» приехал с Луческу в Пермь, это была моя первая игра в старте за «Амкар».

Мы выиграли 1:0, и «Спартак» нам щедро оплатил эту победу. Сколько? За «Зенит» у нас и так были двойные премиальные, плюс «Спартак» сверху накинул. Где-то 1,5 млн рублей. Это были хорошие бабки», – сказал Гасилин в видео на YouTube-канале Le Classique Live
Байкал-38
Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:21
Отбрости сомнения и наслаждайтесь интригующей развызкой чемпионата!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:18
Дык я тоже за это! Но как говорил известный персонаж
Байкал-38
Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:14
Да всё будет честно, без подкупа кого либо.
А чемпионом пусть станет... тот кому повезёт больше!
Я вообще за интригу до последних минут, пусть будет драма, а победителям неистовую радость от вырванного чемпионства!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:06
Что хочу то и пишу! Вы не верите в это а я допускаю! У Вас Рон заднеприводный а я не верю в это!Так что каждому своё так сказать!
Байкал-38
Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:52
А может хватит уже про стимуляции других клубов?
Зачем стимулировать Динамо когда они сами мотивированны донельзя?
Во первых они имеют шанс взять бронзу, а во вторых оставить Краснодар без золота, как они в прошлом сезоне оставили без золото Динамо.
Так сказать сделать Краснодару алаверды.

Все эти стимуляции давно уже канули в Лету, так зачем об этом говорить?
А если так сложится, что Зенит всё таки станет чемпионом вы обвините Краснодар в продажности? Ведь если следовать вашей теории, что Зенит всех купил, то и Краснодар автоматом попадает под эту гребёнку.
Знатно они в Питере проиграли и по личным встречам уступают.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:39
При всем уважении к Данни , все в ногах Быков! Хотя не удивлюсь если динамовцев простимулировали дополнительно газпрЁмовцы))
2yed85wybbrt
2yed85wybbrt
вчера в 13:35
Нет это только мечты!!!!!!
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