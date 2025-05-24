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Боярский: «Если бы „Зенит“ стал чемпионом, я съел бы что угодно»

вчера, 21:44

Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что готов был бы съесть любую вещь, если бы «Зенит» стал чемпионом России в этом году.

Если бы «Зенит» стал чемпионом, я съел бы что угодно: и шляпу, и ботинки, и пиджак. Это футбол, и к этому готовы все. Сегодня они, завтра мы, но прекращать говорить о том, что «Зенит» — лучшая команда, я не перестану. Я до сих пор так считаю.

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib ответ Ledokol64 (раскрыть)
сегодня в 14:40
    viv
    viv
    сегодня в 14:14
    Боярский: «Если бы „Зенит“ стал чемпионом, ............

    Если бы у бабушки была борода, она бы была дедушкой!
    альсато
    альсато
    сегодня в 12:56
    Похоже..у Михаила Боярского впереди сезонная голодовка))))
    Ledokol64
    Ledokol64
    сегодня в 12:40
    Ешь, что хочешь, но твой Зенит тянули, как угодно, но Краснодар чемпион. Жаль тебя Михаил...
    cska1948
    cska1948 ответ Gotlib (раскрыть)
    сегодня в 10:05
    И работу Н. П. Морозова после бронзы на ЧМ в 1966 году признали неудовлетворительной и погнали из сборной. Может, потому, что требования к сборной были высокие, команда играла несравнимо лучше российской сборной.
    Palex
    Palex ответ derrik2000 (раскрыть)
    сегодня в 08:36
      Gotlib
      Gotlib ответ протон (раскрыть)
      сегодня в 05:08
      Бескову поставили "неуд", за второе место на ЧЕ в 1964 году. Это логично, так как после первого места в 1960 году, ничего, кроме золота от него не ждали. Также и с Семаком: после шести чемпионств подряд, второе место это "неуд". Тем более в год столетия клуба.
      s4f4g4ny5zfd
      s4f4g4ny5zfd
      сегодня в 04:23
      Для каждого фаната его команда самая лучшая
      протон
      протон ответ derrik2000 (раскрыть)
      сегодня в 02:30
      Это из за пьянки, скорее всего. Видимо возраст и расслабляется слишком сильно и говорит. Хотя бы удалял комметарии, как другие. Ведь по примеру мы знаем Царя.
      derrik2000
      derrik2000 ответ протон (раскрыть)
      сегодня в 02:25
      И дочь красивая, и сын депутат госдурки,и жена имеется...
      А он САМ никому не нужен кроме прессы.
      Плохо, когда одинок от слова "СОВСЕМ".
      Оттого и ерунду всякую на микрофон говорит, чтобы ещё приходили...
      протон
      протон ответ derrik2000 (раскрыть)
      сегодня в 02:20
      Ну, дочь у него красивая Боярская. и сын вроде депутат тли министр. ) Дочь у Мишки реально красивая. актриса.
      derrik2000
      derrik2000 ответ протон (раскрыть)
      сегодня в 02:12, ред.
      Старый стал и, к сожалению, никому кроме корреспондентов, ненужным.
      Ни жене, ни сыну, ни дочери: у них всех свои дела.
      Вот на "речёвках" о Зените и отводит душу.
      В какой-то степени я ему, конечно, сочувствую, поскольку неизвестно, как у меня самого в таком возрасте, как у Боярского, жизнь сложится: ему-то уже, по-моему, за 70, а мне всего лишь 60...
      протон
      протон ответ derrik2000 (раскрыть)
      сегодня в 02:09
      Мое отношение к Мише нейтральное. Только непонимаю одного, под конец каждого сезона очередной хайп от мушкетера. Да Бог с ним в общем.
      derrik2000
      derrik2000 ответ протон (раскрыть)
      сегодня в 02:05
      Башмак-то Чаплина был "киношный", т. е. из продуктов, А к Боярскому я уже давно серьёзно не отношусь.
      протон
      протон ответ derrik2000 (раскрыть)
      сегодня в 01:48
      Помню такого из ЦСКА обещал сбрить. А Миша уже второй раз прокололся. За слова надо отвечать. Помню был такой актер Чарли Чаплиин он вроде башмак съел
      derrik2000
      derrik2000 ответ протон (раскрыть)
      сегодня в 01:35
      Михаилу уже пора пресс-секретаря заводить, чтобы его высказывания сначала правил, а потом эту бумажку ему же в руки давал перед интервью.
      протон
      протон
      сегодня в 01:34
      Сезон - провален, все надрачивания на количество очков, место, стадия в кубке - нелепые отмазы. Состав у "Зенита" - топовый, многим даже не снились такие игроки, коими располагает Семак. Но если считать разгром немотивированного "Ахмата" - успехом, то, конечно, всё очень даже ничего. Впрочем, в "Зените" многие считают "достижения" этого сезона - неудачей, но если уповать на очередную дежурную речь Семака - то можно и второе место за счастье считать. Интересно, а хватит мужества у руководства поставить себе за сезон - "удовлетворительно", если не "неуд".
      протон
      протон ответ derrik2000 (раскрыть)
      сегодня в 01:28
      Я понимаю он сам вноват. В такое время, когда развит интернет, а тем более ИИ, нужно контролировать сказанное. Язык - это оружие. Язык - враг мой. Слова разлетаются со скоростью 1 / 299 792 458 секунды
      derrik2000
      derrik2000 ответ протон (раскрыть)
      сегодня в 01:24
      Ну, сам понимаешь, "слово не воробей..." )
      протон
      протон ответ derrik2000 (раскрыть)
      сегодня в 01:22
      Думаю, ему не стоило так преподносить. Сейчас множество мемов по сети разлетутся с карикатурой. Тысяча чертей)!
      derrik2000
      derrik2000 ответ протон (раскрыть)
      сегодня в 01:16
      Ну, так понятно, что повидал многое, раз всё, что видит, хочет в рот запихать.
      протон
      протон ответ derrik2000 (раскрыть)
      сегодня в 01:14
      Этот парень повидал в жизни многое.
      протон
      протон
      сегодня в 01:10
      Руководство клуба думаю продолжить доверять Семаку.
      adekvat
      adekvat
      вчера в 22:35
      Лучшая после Краснодара, пока не поменяют тренера и президента на спецов по футболу не прийдется Михалычу ничего есть.
      Futurista
      Futurista
      вчера в 22:18, ред.
      Съел бы тысячу чертей)...
      Результат Зенита - просто шляпа и считай Миша, что ты её съел)...
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 22:13
      Михал Сергеич глянь в таблицу)))
      derrik2000
      derrik2000
      вчера в 22:11
      И охота тебе, Миша, всяку гадость в рот пихать?
      ))
      Capral
      Capral
      вчера в 21:57
      А по-моему, проще уволить Семака, чем жрать г...о.
      Gotlib
      Gotlib
      вчера в 21:53, ред.
      Съел бы и корову, и быка, и кривого мясника. )))
      протон
      протон
      вчера в 21:53
      Товарищ главный мушкетер, шляпа ботинки и пиджак очень вредны для пищеварения, и перевариваются хуже, чем тысяча чертей. Так что вам стоит поздравить Краснодар и поблагодарить его за то, что избавил вас от несварения желудка!)
      Гость
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