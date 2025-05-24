Боярский: «Если бы „Зенит“ стал чемпионом, я съел бы что угодно»

Народный артист РСФСР заявил, что готов был бы съесть любую вещь, если бы «Зенит» стал чемпионом России в этом году.

Если бы «Зенит» стал чемпионом, я съел бы что угодно: и шляпу, и ботинки, и пиджак. Это футбол, и к этому готовы все. Сегодня они, завтра мы, но прекращать говорить о том, что «Зенит» — лучшая команда, я не перестану. Я до сих пор так считаю.