Боярский: «Если бы „Зенит“ стал чемпионом, я съел бы что угодно»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что готов был бы съесть любую вещь, если бы «Зенит» стал чемпионом России в этом году.
Если бы «Зенит» стал чемпионом, я съел бы что угодно: и шляпу, и ботинки, и пиджак. Это футбол, и к этому готовы все. Сегодня они, завтра мы, но прекращать говорить о том, что «Зенит» — лучшая команда, я не перестану. Я до сих пор так считаю.
Если бы у бабушки была борода, она бы была дедушкой!
Если бы у бабушки была борода, она бы была дедушкой!
А он САМ никому не нужен кроме прессы.
Плохо, когда одинок от слова "СОВСЕМ".
Оттого и ерунду всякую на микрофон говорит, чтобы ещё приходили...
А он САМ никому не нужен кроме прессы.
Плохо, когда одинок от слова "СОВСЕМ".
Оттого и ерунду всякую на микрофон говорит, чтобы ещё приходили...
Ни жене, ни сыну, ни дочери: у них всех свои дела.
Вот на "речёвках" о Зените и отводит душу.
В какой-то степени я ему, конечно, сочувствую, поскольку неизвестно, как у меня самого в таком возрасте, как у Боярского, жизнь сложится: ему-то уже, по-моему, за 70, а мне всего лишь 60...
Ни жене, ни сыну, ни дочери: у них всех свои дела.
Вот на "речёвках" о Зените и отводит душу.
В какой-то степени я ему, конечно, сочувствую, поскольку неизвестно, как у меня самого в таком возрасте, как у Боярского, жизнь сложится: ему-то уже, по-моему, за 70, а мне всего лишь 60...
Результат Зенита - просто шляпа и считай Миша, что ты её съел)...
Результат Зенита - просто шляпа и считай Миша, что ты её съел)...
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