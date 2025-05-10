Моуриньо остроумно ответил журналисту на вопрос об изменениях в составе

Главный тренер «Фенербахче» с юмором отреагировал на вопрос журналиста о частых изменениях в составе.

У меня есть 25 монет, я подбрасываю их в воздух, — сказал специалист, имитируя руками подбрасывание монетки. Затем он продолжил:

Те, кто остаются на столе, — это те, кем я играю. Те, что падают на пол, отправляются на скамейку. Я делаю это вот так.

В течение недели я развлекаюсь. Я хожу в ночные клубы каждый день в Стамбуле, везде. А потом, когда приходит время выбирать команду, я бросаю монеты с лицами игроков (на них).

11, что остаются на столе, — это те, которые играют... всё просто.