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Моуриньо остроумно ответил журналисту на вопрос об изменениях в составе

вчера, 16:57

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо с юмором отреагировал на вопрос журналиста о частых изменениях в составе.

У меня есть 25 монет, я подбрасываю их в воздух, — сказал специалист, имитируя руками подбрасывание монетки. Затем он продолжил:

Те, кто остаются на столе, — это те, кем я играю. Те, что падают на пол, отправляются на скамейку. Я делаю это вот так.

В течение недели я развлекаюсь. Я хожу в ночные клубы каждый день в Стамбуле, везде. А потом, когда приходит время выбирать команду, я бросаю монеты с лицами игроков (на них).

11, что остаются на столе, — это те, которые играют... всё просто.

Португалец уже не в первый раз шутит над журналистами в этом сезоне.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:06
Если три вратаря останутся на столе, все выйдут в старте?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:03
Он вообще то не шутит
6tmpq9hb5zwy
6tmpq9hb5zwy
вчера в 17:00
Жозе вообще остряк, чувство юмора у него присутствует
Гость
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