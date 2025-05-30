Медведев — о том, что Глушенков может уйти: «Это провокационные слухи»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал сообщения о том, что игрок питерского клуба Максим Глушенков может покинуть команду.
Глушенков хочет уйти из «Зенита»? Это злонамеренные провокационные слухи.
Ранее появлялась информация о желании Максима уйти в другой клуб.
Так не проходит юбилей без юбиляра!)
Так не проходит юбилей без юбиляра!)
Даже если есть конфликт, но это - ВНУТРЕННИЙ КОНФЛИКТ, и негоже, пока он (конфликт, а НЕ Глушенков)) ) не разрешился в ту или иную сторону, выносить сор из избы...
Даже если есть конфликт, но это - ВНУТРЕННИЙ КОНФЛИКТ, и негоже, пока он (конфликт, а НЕ Глушенков)) ) не разрешился в ту или иную сторону, выносить сор из избы...