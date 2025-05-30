Медведев — о том, что Глушенков может уйти: «Это провокационные слухи»

1748593905

вчера, 11:31

Председатель правления «Зенита» прокомментировал сообщения о том, что игрок питерского клуба может покинуть команду.

Глушенков хочет уйти из «Зенита»? Это злонамеренные провокационные слухи.

Ранее появлялась информация о желании Максима уйти в другой клуб.