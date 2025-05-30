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Медведев — о том, что Глушенков может уйти: «Это провокационные слухи»

вчера, 11:31

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал сообщения о том, что игрок питерского клуба Максим Глушенков может покинуть команду.

Глушенков хочет уйти из «Зенита»? Это злонамеренные провокационные слухи.

Ранее появлялась информация о желании Максима уйти в другой клуб.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:46
Относительно молод...мастеровит....читающий поле...но...характер....не сахар...

Таким не легко...в любом коллективе....
Жаль...талант скорей всего уйдёт в пыль...как у Кокорина....
Так бывает....
Принимаем как данность.....
lotsman
lotsman
вчера в 14:19
По другому можно сказать так - Он хочет, да кто же его отпустит. Пусть отработает контракт по полной.)
derrik2000
derrik2000
вчера в 13:54, ред.
Всё правильно, взвешенно сказал Медведев.
Даже если есть конфликт, но это - ВНУТРЕННИЙ КОНФЛИКТ, и негоже, пока он (конфликт, а НЕ Глушенков)) ) не разрешился в ту или иную сторону, выносить сор из избы...
альсато
альсато
вчера в 13:31
Как может человек подписавший контракт с ФК Зенит, по своей воли уйти?)))...нуу если кто перекупит)))))...в нашем чемпионате-точно таких нет!))))...а ОСЛОВ в европе-все меньше и меньше))))
viv
viv
вчера в 13:30
А ещё что было 100 летие клуба- это слухи!)))
Futurista
Futurista ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:22
Стрелок по "уткам" тоже не вызывает доверия)...
112910415
112910415
вчера в 13:12
Не пущать!
shlomo
shlomo
вчера в 13:10
Не успели мы обсудить тему, как "утку" сбили на взлете...
Vilar
Vilar
вчера в 13:03
20 лямов - это такой якорь, что если вырывать его со дна болота, можно сдуру остаться без ног, т.е. без денег. Ни столько, ни больше никто не даст.
drug01
drug01
вчера в 12:01
Из Зенита сами не уходят!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:59
Как не бывает дыма без огня и без пожара,
Так не проходит юбилей без юбиляра!)
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