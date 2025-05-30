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Глушенков хочет уйти из «Зенита»

вчера, 09:53

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков намерен покинуть команду.

По информации источника, 25-летний полузащитник чувствует себя некомфортно и рассматривает вариант с уходом из петербургского клуба. Отмечается, что футболист готов вернуться в «Локомотив» или «Крылья Советов». В марте сообщалось о конфликте игрока с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, но Глушенков это опровергал.

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в июле 2024 года. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Максим провёл 26 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ 4RT (раскрыть)
вчера в 20:46
Лайк за Леонида Филатова.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 19:10
Уверен, в Академии есть не менее талантливые по потенциалу игроки. Зачем этот легионер? Для меня все, кто не из Питера и не воспитанники Академии - леги. Пора снова растить своих…
Capral
Capral
вчера в 15:03
    Сенатов Юрий 1
    Сенатов Юрий 1
    вчера в 14:57
    Что за ересь; ни одному слову не верю. Что сие означает - некомфортно ? Какой - то никому не известный источник доложил нам о намерениях футболиста. Дурь или чушь - выбирайте, кому что нравится. Ладно бы тренер мариновал его на скамейке, не доверял, укоряюще грозил пальчиком, ан нет, полная свобода действий, смена позиций - и на каждой лучший; одним словом, стал основным игроком, и вдруг нате вам - недоволен.
    Поверьте, завтра появится опровержение эНтой глупости. А может, сегодня, в газете, как появилось сообщение от барона Мюнхгаузена о в*йне между Англией и Францией (если кто помнит).
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 14:12
    ))))))))))))))))))))))))))))))))))
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:07
    Ага-ага.

    Как бы потом не было, как в песне Высоцкого:

    "Пусть жираф был неправ,
    Но виновен не жираф,
    А тот, кто крикнул из ветвей:
    "Жираф большо-о-ой - ему видней!"
    ))
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    вчера в 14:02
    Как можно загубить соболя, которому в зенитушке в матче с Пари НН, создают 10 голевых моментов, а он кое-как реализует 2??? Соболь сам себя загубит, тут тренеры совсем не нужны.
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 14:00
    Давай наблюдать вместе))).
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 13:59
    Привет, Витя!

    "Поэтому не будем сильно осуждать Глушенкова."

    А я НЕ осуждаю...
    Я наблюдаю... )
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 13:57
    Володя, Привет!!!
    Дружище, я говорю о чисто футбольной деятельности Глушенкова, о его способностях, которые губит Семак. То же ,ждет и Соболева... Что касается перечисленных тобой футболистов советского периода, то думаю, вообще сравнивать не стоит, время было другое, жизнь была другой, были идеалы, принципы и тд и тп. Но и конечно, были тренеры ТИТАНЫ!!!!!!!
    Однако, Дружище, я бы не стал так идеализировать, даже, то счастливое время. Взять к примеру братьев Гочу и Манучара Мачаидзе из тбилисского Динамо. Они оба неподелили премиальные в команде в 1981г., плюнули на все заслуги и ушли в Спартак. Но и там долго не пробыли, и там случился конфликт, и оттуда ушли. У Бубнова был конфликт в Динамо, когда он не захотел сдать деньги на подкуп Пахтакора в 1980, и начальство его наказало трехлетней дисквой. У Хидиятуллина были неприятные моменты в Спартаке, у Гладилина, там же, Буряк ушел в Торпедо за длинным рублем и тп. Володя, это нам, людям, тех прекрасных лет, всегда казалось, что всё было идеально и честно. Нет Дружище, далеко не всё. Поэтому не будем сильно осуждать Глушенкова. Все футболисты разбалованы и такими они были и в советские годы, и не секрет, что известные столичные футболисты жили лучше, простых советских людей...
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 13:55
    Ему много платят, стыдится этого. Поэтому хочет уйти на более низкую оплату своего "труда" ...
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 13:47
    Роналду прежде всего работяга на тренировках, благодаря этому он и добился всего этого. Про талант спору нет, но это не Месси, который с рождения гениален и играет именно на этом, а не за счёт сумасшедшей физической формы до совершенства отточенных навыков.

    Всё правильно, если тот же Глушенков уедет в Европу, никто не будет смотреть, что он там в ЛОКО делал освобождённый от черновой работы. Будут заставлять отрабатывать, не хочет - на ... на скамейку, а потом и на выход.
    Помню как Тедеско на него наорал, когда он мяч потерял и остановился.
    Capral
    Capral ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 13:40
    Палуба?))) У вас получается как у лесников: "с бабами о лесе, в лесу о бабах")))
    Ну а если серьезно, то вы, милейший, в корне неправы, и вот почему. В 1983г., В.В.Лобановский ушел в сборную, а на его место пришел его приятель Ю.Морозов из Ленинграда. И вот, почти два года, Морозов убивал киевлян. Больше того, за время работы Морозова в Киеве, киевляне превратились в самую пьющую команду СССР, еще больше, чем Торпедо!!! А места, которые занимали киевляне при Морозове- соответствовали 7 и 10 месту, в 1983-1984гг...
    А вы говорите, при любом тренере, хороший игрок должен играть. Ничего подобного, от тренера многое зависит... Случай, который я привел не единичный, таких много, просто не буду сейчас занимать лишнее время.
    4RT
    4RT
    вчера в 13:38
    Да неужто,вот злодей! Вот и верь таперь в людей! Вот и стой за честь зенита,вот за Питер и радей!
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 13:34
    "Макс -художник, созидатель, он должен творить на поле, а не разрушать"

    Ну, ЭТО, я полагаю, всем ясно и понятно.
    Кроме Семака, разумеется. )
    Я немного о другом.
    Глушенков там поиграл после КС - не поняли, сям поиграл - за бабло продался, ещё поиграл - опять его, "непонятого гения" ущемляют...
    А, вот ЧЕМ ОН ЛУЧШЕ или хотя сравнительно такой же, если сравнивать с Черенковым, Гавриловым, Максименко, Кипиани, Титовым, Лоськовым???

    НИЧЕМ!
    А чем хуже??
    А тем, что себя ВЕЗДЕ ПРОТИВОПОСТАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВУ!
    Даже при том, что в Локомотиве-то не особо в защите напрягался.
    Прямо как в том анекдоте: "Я - Д Артаньян, а вы все тридварасы!"
    У него, полагаю, СВЕРХмнение, что именно ОН выигрывает матчи, а НЕ КОМАНДА, за которую он играет.
    Пусть даже внеся достаточно весомый вклад в победу.
    Но ПОБЕДУ КОМАНДЫ, А НЕ ЕГО ЛИЧНОЙ ПОБЕДЫ!
    Вполне может повторить, если мозги на место не поставит, судьбу "Сычевого-Писарского".
    Самовлюблённый нарцисс, вот кто он.
    Такой же нарцисс с мировом футболе, по моему мнению, Роналду.
    Но тот, в отличие от Глушенкова, ТАЛАНТИЩЕ, что он и доказывает до сих пор в каждом матче уже и на Аравийском полуострове.

    А этот-то ХТО по сравнению с Роналду???
    Так... погулять недалеко от дома вышел...
    Потом, лет через 15 будет плакаться, что, дескать, "вот бы кто ТОГДА подсказал... помог... направил... тогда всё было бы по-другому..."
    А если в Европу уедет?
    Да ТАМ он никому нужен не будет с таким характером, постольку у них футболёры ещё более "негры", чем у нас, пока ЗВЕЗДОЙ не стали.
    А до "звезды" такого уровня, что могут и тренера ПРИЛЮДНО критикануть и им за это ничего не будет, более того, руководство клуба может встать на позицию игрока, а не тренера...
    ТАКИХ ТАМ по пальцам пересчитать!

    В прочем, у Глушенкова, его агента, его семьи совершенно другое мнение... ))
    viv
    viv ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 13:33, ред.
    Обиделся на Зенит Глушенков что потерял 50 миллионов за профуканное чемпионство, а ему видно так обещали при подписании контракта, у нас мол 100 летний юбилей чемпионство будет сто процентов , а оно вон как получилось.
    lotsman
    lotsman ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 13:29
    Талант? Таланты, если они таланты, они таланты навсегда и при любом тренере прогрессируют. А если ему нужны особые условия, какие он хочет, иначе он играть не будет, то это не талант, это игрок по настроению. Есть настроение, играю. Нет настроения, играйте сами. На палубе таких не терпят.)
    Capral
    Capral ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 13:28
    👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
    lotsman
    lotsman ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 13:24
    Убрать? Сейчас пойду и уберу.
    альсато
    альсато
    вчера в 13:21
    ЖИРНАЯ утка!)))..пока вот не пойму..местная или прилетела из за моря)))))
    Futurista
    Futurista
    вчера в 12:58
    Нападающий Зенита Максим Глушенков нападает на Зенит)...
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 12:17, ред.
    Не долго музыка играла...с таким характером в любом клубе будет трудно ужиться...
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    вчера в 12:13
    У этого ... не только ума не хватает, но ещё и яиц.
    Capral
    Capral ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 12:12
    Вместо того, чтобы убрать одного главного вредителя, скоро, всех ценных игроков растеряете...
    LOpp
    LOpp
    вчера в 11:26
    очень токсичный игрок, пусть в Зените и остается, в следующем году же юбилей или в каком году у них юбилей?
    Vilar
    Vilar
    вчера в 11:01
    Цену себе набивает. Всё-таки, наверное, правда, что характер гаденький: неуживчивый, высокомерный. Так и до пердива опустится.
    Capral
    Capral
    вчера в 10:58
    Семак не тот тренер, у которого таланты будут расти и развиваться. Сам не прогрессирует и игрокам препятствует. Как только увидел, как Семак начал сразу перегружать Макса ненужной работой, заставлял парня пахать по всему полю, сразу стало понятно, что ничего хорошего с этого не будет, так и случилось. Даже недалёкий Галактионов этого не делал, берег футболиста для его непосредственной работы. Макс -художник, созидатель, он должен творить на поле, а не разрушать, но вот Семак этого не понимал... В Самару, вряд ли он вернётся, там уже нет Осинькина. В Локо уже есть Батрак. С другой стороны, если у Галактионова хватит ума, может смастерить сдвоенный тандемчик... Но пока рано говорить об уходе Глушенкова из Зенита- зарплата большая, а Макс деньги любит...
    протон
    протон
    вчера в 10:54
    Короче он готов уйти в любую команду, где его оставят в покое и не будут заставлять тренироваться
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 10:54
    А недавно говорил что ему в кайф тренировки с Бразилии, в отличие от сборной. Шо поменялось?
    memphis
    memphis
    вчера в 10:52
    На удивление неожиданно. Даже на скамейке за деньги не хочет сидеть
    Гость
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