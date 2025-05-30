Глушенков хочет уйти из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков намерен покинуть команду.
По информации источника, 25-летний полузащитник чувствует себя некомфортно и рассматривает вариант с уходом из петербургского клуба. Отмечается, что футболист готов вернуться в «Локомотив» или «Крылья Советов». В марте сообщалось о конфликте игрока с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, но Глушенков это опровергал.
Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в июле 2024 года. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Максим провёл 26 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.
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Глушенков в "Зените" получает 20 миллионов рублей в месяц. Никакой клуб в РПЛ ему таких денег платить не будет, а значит, никуда он не уйдёт.
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Глушенков в "Зените" получает 20 миллионов рублей в месяц. Никакой клуб в РПЛ ему таких денег платить не будет, а значит, никуда он не уйдёт.