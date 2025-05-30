Глушенков хочет уйти из «Зенита»

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вчера, 09:53

Нападающий «Зенита» намерен покинуть команду.

По информации источника, 25-летний полузащитник чувствует себя некомфортно и рассматривает вариант с уходом из петербургского клуба. Отмечается, что футболист готов вернуться в «Локомотив» или «Крылья Советов». В марте сообщалось о конфликте игрока с главным тренером «Зенита» , но Глушенков это опровергал.

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в июле 2024 года. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Максим провёл 26 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.