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Осипенко склоняется к переходу в «Динамо»

вчера, 11:14

Защитник «Ростова» Максим Осипенко близок к переходу в московское «Динамо».

По информации источника, именно «Динамо» является фаворитом в борьбе за игрока. Сам Осипенко тоже склоняется к этому варианту. Футболистом также интересуются московский «Спартак» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

В прошедшем сезоне Максим провёл 30 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.

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Все комментарии
krrfnd67c4r8
krrfnd67c4r8
вчера в 12:04
Будет полезен для команды, хоть и 31 ему
Capral
Capral
вчера в 11:50
протон.

Не будет, как у Ростова, будет формироваться оборона, как у карпинского Ростова, будет наигрываться связь- между защитой и центром поля, во избежания игрового дисбаланса и разрыва в линиях. Но сам рисунок игры, должен быть другой, не силовой и атлетичный, как был в Ростове. Вот в этом, для меня, лично, интрига- в каком ключе, Карпин будет выстраивать игру...
протон
протон
вчера в 11:39
Бердыев когда-то свою банду тащил в Ростов. Теперь Карпин собирает проверенных людей в Динамо)
Здесь важно понимать, что и игра у Динамо теперь будет как у карпинского Ростова.
Capral
Capral
вчера в 11:36, ред.
А никто и не сомневался, что Карпин соберет в Динамо всю свою ростовскую оборону. Я еще раньше сказал, что по отдельности, вряд ли, каждый из игроков Ростова заиграет в других клубах, так же надежно, как играли под руководством Карпина в Ростове. Индивидуально- они не супер игроки, но под руководством Валеры, независимо от команды, сыграть могут, хотя и здесь, тоже надо время, чтобы сыграться и почувствовать коллектив...
Надеюсь, Валера не подведет мои ожидания. На команду ВТБ мне пополам, а вот, лично за Карпина- поболею. Мне импонирует его работа и его взгляды на футбол...
Хочется увидеть разницу- между настоящим футболом, и футболом пивного чеха.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:16
31 год парню. В принципе пора и на старость подзаработать
Гость
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