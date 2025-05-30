Осипенко склоняется к переходу в «Динамо»

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вчера, 11:14

Защитник «Ростова» близок к переходу в московское «Динамо».

По информации источника, именно «Динамо» является фаворитом в борьбе за игрока. Сам Осипенко тоже склоняется к этому варианту. Футболистом также интересуются московский «Спартак» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

В прошедшем сезоне Максим провёл 30 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.