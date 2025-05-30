Осипенко склоняется к переходу в «Динамо»

Защитник «Ростова» Максим Осипенко близок к переходу в московское «Динамо».
По информации источника, именно «Динамо» является фаворитом в борьбе за игрока. Сам Осипенко тоже склоняется к этому варианту. Футболистом также интересуются московский «Спартак» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.
В прошедшем сезоне Максим провёл 30 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.
Надеюсь, Валера не подведет мои ожидания. На команду ВТБ мне пополам, а вот, лично за Карпина- поболею. Мне импонирует его работа и его взгляды на футбол...
Хочется увидеть разницу- между настоящим футболом, и футболом пивного чеха.
Надеюсь, Валера не подведет мои ожидания. На команду ВТБ мне пополам, а вот, лично за Карпина- поболею. Мне импонирует его работа и его взгляды на футбол...
Хочется увидеть разницу- между настоящим футболом, и футболом пивного чеха.
Здесь важно понимать, что и игра у Динамо теперь будет как у карпинского Ростова.
Здесь важно понимать, что и игра у Динамо теперь будет как у карпинского Ростова.
Не будет, как у Ростова, будет формироваться оборона, как у карпинского Ростова, будет наигрываться связь- между защитой и центром поля, во избежания игрового дисбаланса и разрыва в линиях. Но сам рисунок игры, должен быть другой, не силовой и атлетичный, как был в Ростове. Вот в этом, для меня, лично, интрига- в каком ключе, Карпин будет выстраивать игру...
Не будет, как у Ростова, будет формироваться оборона, как у карпинского Ростова, будет наигрываться связь- между защитой и центром поля, во избежания игрового дисбаланса и разрыва в линиях. Но сам рисунок игры, должен быть другой, не силовой и атлетичный, как был в Ростове. Вот в этом, для меня, лично, интрига- в каком ключе, Карпин будет выстраивать игру...