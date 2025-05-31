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Артём Дзюба: «Я хочу быть тренером — выйти на бровку в красивом костюмчике»

вчера, 17:30

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал, что планирует стать футбольным тренером после завершения профессиональной карьеры:

Я хочу быть тренером. Знаю, что там надо будет все тактические нюансы подучить. Но это уже другая сторона футбола. А вот, что я смогу завоевать сердца своих футболистов, донести до них мысль, быть оратором, я это точно знаю. Буду строгим тренером? Да, буду строгим. Но у нас будет много выходных, особенно когда победы будут. Мы даже будем вместе с игроками отдыхать. В планах тренировать только профессиональную футбольную команду, не медийную. Выйти на бровку в красивом костюмчике, типа разбираешься.

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Все комментарии
catal
catal
вчера в 19:29, ред.
Ну я бы не назвал подобные мечты чем-то подпольным и непризнанным, наоборот, время показывает, что это мечта и реальность всех 80%-ных. Как минимум всего элитарного, стразного и блестящего в стране. Значит тренером сборной, а глядишь и Министром Спорта, будет именно великий Дзюбиньо, у такого подхода нет преград.
112910415
112910415
вчера в 18:48
Ребёнок, сущий ребёнок!
Vilar
Vilar
вчера в 18:36
Господи, спаси и сохрани... чему научит этот "тренер", не трудно догадаться...
Vladimir808
Vladimir808 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:23
А перчатки с шипами металлическими на ладонях, на всякий случай,,,)))) хе хе )))
Vladimir808
Vladimir808 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:20
Подождите, он же тренером хочет быть, а не …вратарём…Рукаку))) это пройденный этап.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:17
В Италии закажет. Научат его одеваться, ходить.)
Потом в модельный бизнес…)))
Vladimir808
Vladimir808 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 18:15
Возможно он из ваших?
Ну например:- Адзюбян…)))
Аксинья
Аксинья
вчера в 18:14
Представляю Артёма в костюме Дэдпула на бровке))
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 18:13
Крутой будет Тренеришка!!!))))
Vladimir808
Vladimir808 ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:12
Это невозможно!!!)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:37
Мечты мечты где ваша сладость)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:37
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 17:33
Уровень, однако...
протон
протон
вчера в 17:31
Пойду драться в ММА, желаю сниматься в кино, хочу тренировать команду... Кто-нибудь остановите его!
Гость
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