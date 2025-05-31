Артём Дзюба: «Я хочу быть тренером — выйти на бровку в красивом костюмчике»

Нападающий тольяттинского «Акрона» рассказал, что планирует стать футбольным тренером после завершения профессиональной карьеры:

Я хочу быть тренером. Знаю, что там надо будет все тактические нюансы подучить. Но это уже другая сторона футбола. А вот, что я смогу завоевать сердца своих футболистов, донести до них мысль, быть оратором, я это точно знаю. Буду строгим тренером? Да, буду строгим. Но у нас будет много выходных, особенно когда победы будут. Мы даже будем вместе с игроками отдыхать. В планах тренировать только профессиональную футбольную команду, не медийную. Выйти на бровку в красивом костюмчике, типа разбираешься.