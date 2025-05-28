Моуриньо подколол турецкий футбол после вопроса об участии в Лиге чемпионов

Главный тренер «Фенербахче» после поражения от «Хатайспора» со счётом 2:4 в матче 37-го тура Суперлиги на пресс-конференции подколол турецкий футбол.

Один из журналистов задал специалисту вопрос:

Сегодня годовщина вашей победы в Лиге чемпионов с «Порту», и вы уже много лет не участвуете в Лиге чемпионов. Сегодня вы потерпели тяжёлое поражение. Повредило ли это поражение вашей связи с клубом?

Португалец ответил:

За последние 7 лет я сыграл больше финалов в Европе, чем когда-либо видела история турецкого футбола.

Прошёл 21 год с тех пор, как я победил с «Порту». В последние семь лет я играл в финалах в Европе. На самом деле, прошлым летом мы боролись с «Фенербахче» за попадание в Лигу чемпионов. Мы старались, но прошлым летом нам было сложно. Потому что были игроки, которые участвовали в чемпионате Европы и присоединились к команде поздно. Как всегда, турецким клубам сложно совершать ранние трансферы.

Поэтому мы боролись с этими трудностями, но прошлым летом мы также боролись с пенальти, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Мы выбыли из турнира, получив пенальти на последней, 120-й минуте. Если вы спросите меня: «Вы бы предпочли быть в Лиге чемпионов, чем в Лиге Европы или Лиге конференций?», то я отвечу: да, потому что следующим летом мы будем бороться за попадание в Лигу чемпионов. Нам предстоит сыграть квалификационный раунд или плей-офф. Нам нужно как можно лучше подготовиться к этим играм.