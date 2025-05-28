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Моуриньо подколол турецкий футбол после вопроса об участии в Лиге чемпионов

вчера, 11:45
ХатайспорЛоготип футбольный клуб Хатайспор4 : 2Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)ФенербахчеМатч завершен

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо после поражения от «Хатайспора» со счётом 2:4 в матче 37-го тура Суперлиги на пресс-конференции подколол турецкий футбол.

Один из журналистов задал специалисту вопрос:

Сегодня годовщина вашей победы в Лиге чемпионов с «Порту», и вы уже много лет не участвуете в Лиге чемпионов. Сегодня вы потерпели тяжёлое поражение. Повредило ли это поражение вашей связи с клубом?

Португалец ответил:

За последние 7 лет я сыграл больше финалов в Европе, чем когда-либо видела история турецкого футбола.

Прошёл 21 год с тех пор, как я победил с «Порту». В последние семь лет я играл в финалах в Европе. На самом деле, прошлым летом мы боролись с «Фенербахче» за попадание в Лигу чемпионов. Мы старались, но прошлым летом нам было сложно. Потому что были игроки, которые участвовали в чемпионате Европы и присоединились к команде поздно. Как всегда, турецким клубам сложно совершать ранние трансферы.

Поэтому мы боролись с этими трудностями, но прошлым летом мы также боролись с пенальти, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Мы выбыли из турнира, получив пенальти на последней, 120-й минуте. Если вы спросите меня: «Вы бы предпочли быть в Лиге чемпионов, чем в Лиге Европы или Лиге конференций?», то я отвечу: да, потому что следующим летом мы будем бороться за попадание в Лигу чемпионов. Нам предстоит сыграть квалификационный раунд или плей-офф. Нам нужно как можно лучше подготовиться к этим играм.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ Raper Olezha (раскрыть)
вчера в 23:06
А где было про ЛЧ?
lobsterdam
lobsterdam ответ catal (раскрыть)
вчера в 23:04
Про сельскохозяйственные кубки, якобы завоёванные ЖМ, слышать не приходилось. И насчёт его деятельности в ЧШ тоже. Может, чего не знаю?
Raper Olezha
Raper Olezha ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 13:44
С чего вдруг? У Анчелотти 5 титулов ЛЧ, у Зидана - 3
catal
catal ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 12:25
Это не совсем так. У "титулов" разная ценность и количество побед в Чемпионшипе явно не равно победам в Лиге Чемпионов, как и ценность забитых голов в АПЛ выше тех же голов в чемпионате Гондураса, коэффициент.
Поэтому то, что Моуриньо завоевал много второстепенных титулов вроде кубка Козлов и Баранов не имеет особой ценности.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 12:09
И в чем подкол? Жозе самый титулованный тренер современности.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:52
"Поэтому мы боролись с этими трудностями," - короче "За что боролись - на то и напоролись"...)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:51
Бомбануло у жозика))
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