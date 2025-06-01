Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияЛига чемпионов 2024/2025

В Гренобле автомобиль въехал в толпу болельщиков ПСЖ

сегодня, 09:03
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Во французском Гренобле во время празднования победы «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2024/2025 пострадали футбольные болельщики.

После того как парижская команда разгромила «Интер» со счётом 5:0 в финале, фанаты вышли на улицы, однако праздник был омрачён трагическим инцидентом.

Согласно источникам, водитель BMW врезался в толпу, в результате чего пострадали четыре человека из одной семьи в возрасте 17, 23 и 46 лет. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Известно, что водитель действовал случайно, после чего сам сдался полиции и был задержан.

Подписывайся в ВК
Все новости
В Польше продолжаются беспорядки перед финалом Лиги конференций
28 мая
Официально«Рома» провела расследование потасовки Дзаньоло с игроками своей молодёжки
28 мая
Дзаньоло отреагировал на новость о стычке с игроками молодёжки «Ромы»
27 мая
Дзаньоло напал на игроков молодёжной команды «Ромы»
27 мая
50 человек пострадали в результате наезда автомобиля на людей в Ливерпуле
27 мая
ОфициальноПолиция арестовала 53-летнего британца после наезда на людей в Ливерпуле
26 мая
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 