В Гренобле автомобиль въехал в толпу болельщиков ПСЖ

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сегодня, 09:03

Во французском Гренобле во время празднования победы «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2024/2025 пострадали футбольные болельщики.

После того как парижская команда разгромила «Интер» со счётом 5:0 в финале, фанаты вышли на улицы, однако праздник был омрачён трагическим инцидентом.

Согласно источникам, водитель BMW врезался в толпу, в результате чего пострадали четыре человека из одной семьи в возрасте 17, 23 и 46 лет. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Известно, что водитель действовал случайно, после чего сам сдался полиции и был задержан.