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50 человек пострадали в результате наезда автомобиля на людей в Ливерпуле

вчера, 08:57

В понедельник в Ливерпуле почти 50 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу во время чемпионского парада.

Об этом сообщил на пресс-конференции представитель службы скорой помощи северо-запада Англии Дейв Китчин.

Он отметил, что 27 человек были госпитализированы, при этом травмы у двоих, включая ребенка, оцениваются как серьезные. Также помощь была оказана 20 пострадавшим, которым не потребовалась госпитализация, среди которых — четыре ребенка.

Представитель полиции Мерсисайда Дженни Симс сообщила, что следствие не рассматривает инцидент как террористический.

Мы полагаем, что это изолированный случай. В данный момент мы не ищем других возможных подозреваемых. Инцидент не рассматривается как акт терроризма.

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