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Дзаньоло отреагировал на новость о стычке с игроками молодёжки «Ромы»

вчера, 16:35

Полузащитник «Галатасарая», находящейся в аренде в «Фиорентине», Николо Дзаньоло отреагировал на инцидент, произошедший между ним и игроками молодёжной команды «Ромы».

Я хочу от всего сердца извиниться за то, что произошло вчера. Я знаю, что плохо отреагировал, и беру на себя ответственность за это. Я пришёл туда с единственным намерением — подать позитивный сигнал, быть рядом с ребятами в трудный момент после матча. К сожалению, меня словесно спровоцировал один подросток, и я, по ошибке, вышел из себя. Это ошибка, которая тяготит меня, особенно потому, что я знаю, что должен быть примером для молодёжи.

Однако я хотел бы отметить, что факты далеки от того, что было реконструировано, и что с моей стороны, кроме словесной перепалки, не было никакого физически агрессивного поведения. Я знаю, что разочаровал кого-то этим инцидентом, но я надеюсь, что вы поймёте, что в мои намерения не входило проявить неуважение к кому-либо. Я приношу свои извинения. Как человек, как спортсмен и как тот, кто любит эту среду, я просто хочу восстановиться и смотреть в будущее со смирением.

Итальянская федерация футбола начала расследование, чтобы пролить свет на это происшествие, после того как футбольный клуб «Рома» сообщил о провокационном поведении и предполагаемой драке бывшего игрока «джаллоросси» с двумя футболистами из их собственной молодёжной команды. «Фиорентина», в свою очередь, представила другую версию событий, преуменьшив масштабы происшествия и указав на то, что игроки римлян оскорбляли Дзаньоло.

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112910415
112910415
сегодня в 05:26
следствию будет нелегко -
слово против слова ... а молодежка-то многочисленная !
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:39
"Я просто хочу восстановиться и смотреть в будущее со смирением" - Можно предположить , что молодёжь знатно "прожарила" Николу...)))
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