Дзаньоло отреагировал на новость о стычке с игроками молодёжки «Ромы»

Полузащитник «Галатасарая», находящейся в аренде в «Фиорентине», отреагировал на инцидент, произошедший между ним и игроками молодёжной команды «Ромы».

Я хочу от всего сердца извиниться за то, что произошло вчера. Я знаю, что плохо отреагировал, и беру на себя ответственность за это. Я пришёл туда с единственным намерением — подать позитивный сигнал, быть рядом с ребятами в трудный момент после матча. К сожалению, меня словесно спровоцировал один подросток, и я, по ошибке, вышел из себя. Это ошибка, которая тяготит меня, особенно потому, что я знаю, что должен быть примером для молодёжи.

Однако я хотел бы отметить, что факты далеки от того, что было реконструировано, и что с моей стороны, кроме словесной перепалки, не было никакого физически агрессивного поведения. Я знаю, что разочаровал кого-то этим инцидентом, но я надеюсь, что вы поймёте, что в мои намерения не входило проявить неуважение к кому-либо. Я приношу свои извинения. Как человек, как спортсмен и как тот, кто любит эту среду, я просто хочу восстановиться и смотреть в будущее со смирением.