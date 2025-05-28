В Польше продолжаются беспорядки перед финалом Лиги конференций

1748442674

вчера, 17:31

На улицах польского Вроцлава вновь произошли столкновения между болельщиками «Челси» и «Бетиса» в преддверии сегодняшнего финального матча Лиги конференций.

По сообщениям очевидцев, в фан-зоне начались массовые беспорядки: фанаты обменивались ударами, пинали друг друга, бросали бутылки и дымовые шашки. Полиция была вынуждена оперативно вмешаться, чтобы остановить насилие.

Эти инциденты стали продолжением вчерашних беспорядков, когда для разгона агрессивно настроенных фанатов правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.

Организаторы финала и местные власти усилили меры безопасности на фоне растущей напряжённости.