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В Польше продолжаются беспорядки перед финалом Лиги конференций

вчера, 17:31
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)1 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

На улицах польского Вроцлава вновь произошли столкновения между болельщиками «Челси» и «Бетиса» в преддверии сегодняшнего финального матча Лиги конференций.

По сообщениям очевидцев, в фан-зоне начались массовые беспорядки: фанаты обменивались ударами, пинали друг друга, бросали бутылки и дымовые шашки. Полиция была вынуждена оперативно вмешаться, чтобы остановить насилие.

Эти инциденты стали продолжением вчерашних беспорядков, когда для разгона агрессивно настроенных фанатов правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.

Организаторы финала и местные власти усилили меры безопасности на фоне растущей напряжённости.

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Все комментарии
Андрей Герасимов
Андрей Герасимов ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:54
спасибо!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:45
В Польше продолжаются беспорядки перед финалом Лиги Европы
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1408266/betis-chelsi 28.05.2025
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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:31
Нашли где финал проводить...
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