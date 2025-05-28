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«Рома» провела расследование потасовки Дзаньоло с игроками своей молодёжки

вчера, 09:27

«Рома» провела расследование происшествия, произошедшего между полузащитником «Галатасарая», находящимся в аренде в «Фиорентине», Николо Дзаньоло и игроками своей молодёжной команды, и опубликовала официальное заявление.

Вечером 26 мая, после полуфинального матча Примаверы «Фиорентина» — «Рома» на стадионе «Виола Парк», Николо Дзаньоло (первая команда «Фиорентины») незаконно вошёл в раздевалку «Ромы» в сопровождении своего помощника, несмотря на отсутствие аккредитации.

Свидетели сообщают, что Дзаньоло находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он мочился в помещениях «Ромы», провоцировал игроков и без словесного обмена нанёс удар Маттиа Альмавиве и с силой толкнул Марко Литти на скамейку запасных. Литти недавно перенёс операцию на плече. Обоим игрокам потребовалась госпитализация: Альмавива по прогнозам выбыл на 10 дней, Литти — на 21 день.

AS Roma твердо стоит на стороне своих молодых игроков и потрясён жестоким и неоправданным поведением, которое наблюдалось на «Виола Парк». Мы верим, что органы власти примут решительные меры для обеспечения ответственности и защиты ценностей итальянского футбола.

Ранее Дзаньоло извинился за данный инцидент и сообщил, что его спровоцировали.

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Все комментарии
ᅠᅠ
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вчера в 10:44, ред.
Эх, нельзя было фиалквм Кокорина приглашать в своё время. Молодые вот наслушались о его походах по злачным местам и сами решили прогуляться.
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:09
Пока пытается "отмазаться"...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1408130/dzanolo-nikolo-roma 27.05.2025
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:46
Захотел парень молодёжь пощемить)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:46
Скоро извиняться будет, но уже поздно. В ФК Бутырка его!
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:33
Никола решил " дедовщину" развести - в "Дисбат"на пару лет...)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:31
Пацанчики из робкого десятка - отп---ли бы Николу по самое не могу...
Это же надо какая мразь....
Гость
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