«Рома» провела расследование потасовки Дзаньоло с игроками своей молодёжки

«Рома» провела расследование происшествия, произошедшего между полузащитником «Галатасарая», находящимся в аренде в «Фиорентине», и игроками своей молодёжной команды, и опубликовала официальное заявление.

Вечером 26 мая, после полуфинального матча Примаверы «Фиорентина» — «Рома» на стадионе «Виола Парк», Николо Дзаньоло (первая команда «Фиорентины») незаконно вошёл в раздевалку «Ромы» в сопровождении своего помощника, несмотря на отсутствие аккредитации.

Свидетели сообщают, что Дзаньоло находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он мочился в помещениях «Ромы», провоцировал игроков и без словесного обмена нанёс удар Маттиа Альмавиве и с силой толкнул Марко Литти на скамейку запасных. Литти недавно перенёс операцию на плече. Обоим игрокам потребовалась госпитализация: Альмавива по прогнозам выбыл на 10 дней, Литти — на 21 день.

AS Roma твердо стоит на стороне своих молодых игроков и потрясён жестоким и неоправданным поведением, которое наблюдалось на «Виола Парк». Мы верим, что органы власти примут решительные меры для обеспечения ответственности и защиты ценностей итальянского футбола.