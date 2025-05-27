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Дзаньоло напал на игроков молодёжной команды «Ромы»

вчера, 12:48

«Рома» обвинила полузащитника «Галатасарая», находящегося в аренде в «Фиорентине», Николо Дзаньоло в нападении на игроков своей молодёжной команды.

ФК «Рома» сообщает, что после сегодняшнего матча произошёл прискорбный инцидент с участием игрока Николо Дзаньоло.

Согласно первоначальной версии, игрок, предположительно, вошёл в раздевалку команды Примавера после матча и начал провокационно вести себя по отношению к некоторым игрокам молодёжного состава «джаллоросси». По имеющимся данным, во время стычки двум игрокам из команды Примавера были нанесены физические удары.

ФК «Рома» не может не осуждать любые формы агрессивного поведения, которые не соответствуют спортивным ценностям.

Напомним, Дзаньоло выступал за «Рому» с лета 2018 года до зимы 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» не планирует выкупать 25-летнего итальянца.

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112910415
112910415
вчера в 15:12
у парня лишние деньги ...
и нашел он верный способ расстаться с ними !
4kx4szt36jyn
4kx4szt36jyn
вчера в 13:00
Ну так надо заяву на него писать и раскручивать на компенсацию в полном объеме. Юристы то в Роме точно есть.
Гость
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