Дзаньоло напал на игроков молодёжной команды «Ромы»

«Рома» обвинила полузащитника «Галатасарая», находящегося в аренде в «Фиорентине», в нападении на игроков своей молодёжной команды.

ФК «Рома» сообщает, что после сегодняшнего матча произошёл прискорбный инцидент с участием игрока Николо Дзаньоло.

Согласно первоначальной версии, игрок, предположительно, вошёл в раздевалку команды Примавера после матча и начал провокационно вести себя по отношению к некоторым игрокам молодёжного состава «джаллоросси». По имеющимся данным, во время стычки двум игрокам из команды Примавера были нанесены физические удары.