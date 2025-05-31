Официальный магазин ПСЖ забаррикадировали перед финалом ЛЧ

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вчера, 22:01

Все магазины в районе Елисейских полей закрыли перед финалом Лиги чемпионов между ПСЖ и «Интером». Также забаррикадирован официальный магазин столичного клуба.

Ранее префектура выдала соответствующее распоряжение из-за опасений мародёрства.