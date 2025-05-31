Официальный магазин ПСЖ забаррикадировали перед финалом ЛЧ

Все магазины в районе Елисейских полей закрыли перед финалом Лиги чемпионов между ПСЖ и «Интером». Также забаррикадирован официальный магазин столичного клуба.
Ранее префектура выдала соответствующее распоряжение из-за опасений мародёрства.
|Пари Сен-Жермен5 : 0Интер
|Матч завершен
Все магазины в районе Елисейских полей закрыли перед финалом Лиги чемпионов между ПСЖ и «Интером». Также забаррикадирован официальный магазин столичного клуба.
Ранее префектура выдала соответствующее распоряжение из-за опасений мародёрства.