«Севилья» поздравила Мареску с победой в еврокубке. «Бетис» отреагировал

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вчера, 15:17

«Севилья» в своём официальном аккаунте в Сети «X» направила поздравление главному тренеру «Челси» в связи с победой над «Бетисом» в финале Лиги конференций (4:1), опубликовав следующее сообщение, а также поделившись публикацией лондонского клуба о триумфе:

Поздравляем нашего дорогого Энцо Мареску с его первым европейским титулом в качестве тренера.

Рулевой лондонского клуба был игроком «нервионцев» с 2005 по 2009 год. При этом многие восприняли пост андалусийцев как прямую провокацию в адрес «зелёно-белых», которые также базируются в Севилье.

Когда президента «Бетиса» Анхеля Аро спросили о твите на El Partidazo COPE, он ответил:

Я его не видел, но они сейчас ведут другую войну, которая меня не интересует. Мы нацелены на рост, на то, чтобы добиться хороших результатов в следующем году, а они ведут другую войну, совсем не похожую на нашу. Если кто-то в организации это делает, ну, мне бы это не понравилось. Но, как я уже сказал, я его не видел и не знаю точно, что они опубликовали.

Также он спросил, действительно ли это является официальным твитом клуба. Получив подтверждение, глава «бетикос» ответил, намекая на неудачный сезон «красно-белых» (17-е место, они на одно очко опередили зону вылета):

Ну, я также поздравляю «Севилью» с тем, что она осталась в Примере в этом году.

Защитник отреагировал несколько по-другому:

Каждый может делать то, что хочет. Мы здесь, только что сыграли в финале еврокубка. Я также поздравляю «Челси», это отличная команда. Таков спорт, одни побеждают, а другие проигрывают. Я остаюсь с убеждением, что наш клуб — тот, который находится на подъёме, растёт семимильными шагами и очень позитивно.

Бывший полузащитник «вердибланкос» отреагировал в прямом эфире, увидев публикацию на экране мобильного телефона ведущего Хуанмы Кастаньо. На его лице возникло удивление, но он ответил следующим образом: