«Севилья» поздравила Мареску с победой в еврокубке. «Бетис» отреагировал

«Севилья» в своём официальном аккаунте в Сети «X» направила поздравление главному тренеру «Челси» Энцо Мареске в связи с победой над «Бетисом» в финале Лиги конференций (4:1), опубликовав следующее сообщение, а также поделившись публикацией лондонского клуба о триумфе:
Поздравляем нашего дорогого Энцо Мареску с его первым европейским титулом в качестве тренера.
Рулевой лондонского клуба был игроком «нервионцев» с 2005 по 2009 год. При этом многие восприняли пост андалусийцев как прямую провокацию в адрес «зелёно-белых», которые также базируются в Севилье.
Когда президента «Бетиса» Анхеля Аро спросили о твите на El Partidazo COPE, он ответил:
Я его не видел, но они сейчас ведут другую войну, которая меня не интересует. Мы нацелены на рост, на то, чтобы добиться хороших результатов в следующем году, а они ведут другую войну, совсем не похожую на нашу.
Если кто-то в организации это делает, ну, мне бы это не понравилось. Но, как я уже сказал, я его не видел и не знаю точно, что они опубликовали.
Также он спросил, действительно ли это является официальным твитом клуба. Получив подтверждение, глава «бетикос» ответил, намекая на неудачный сезон «красно-белых» (17-е место, они на одно очко опередили зону вылета):
Ну, я также поздравляю «Севилью» с тем, что она осталась в Примере в этом году.
Защитник Марк Бартра отреагировал несколько по-другому:
Каждый может делать то, что хочет. Мы здесь, только что сыграли в финале еврокубка. Я также поздравляю «Челси», это отличная команда. Таков спорт, одни побеждают, а другие проигрывают. Я остаюсь с убеждением, что наш клуб — тот, который находится на подъёме, растёт семимильными шагами и очень позитивно.
Бывший полузащитник «вердибланкос» Хоакин отреагировал в прямом эфире, увидев публикацию на экране мобильного телефона ведущего Хуанмы Кастаньо. На его лице возникло удивление, но он ответил следующим образом:
Мы играли в европейском финале, и это наша гордость. Следующий год будет другим, и, к счастью, мы на подъёме, и это наша цель.
но иногда лучше молчать))тем более где Бетис, а где теперь Севилья
но иногда лучше молчать))тем более где Бетис, а где теперь Севилья