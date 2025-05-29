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«Севилья» поздравила Мареску с победой в еврокубке. «Бетис» отреагировал

вчера, 15:17
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«Севилья» в своём официальном аккаунте в Сети «X» направила поздравление главному тренеру «Челси» Энцо Мареске в связи с победой над «Бетисом» в финале Лиги конференций (4:1), опубликовав следующее сообщение, а также поделившись публикацией лондонского клуба о триумфе:

Поздравляем нашего дорогого Энцо Мареску с его первым европейским титулом в качестве тренера.

Рулевой лондонского клуба был игроком «нервионцев» с 2005 по 2009 год. При этом многие восприняли пост андалусийцев как прямую провокацию в адрес «зелёно-белых», которые также базируются в Севилье.

Когда президента «Бетиса» Анхеля Аро спросили о твите на El Partidazo COPE, он ответил:

Я его не видел, но они сейчас ведут другую войну, которая меня не интересует. Мы нацелены на рост, на то, чтобы добиться хороших результатов в следующем году, а они ведут другую войну, совсем не похожую на нашу.

Если кто-то в организации это делает, ну, мне бы это не понравилось. Но, как я уже сказал, я его не видел и не знаю точно, что они опубликовали.

Также он спросил, действительно ли это является официальным твитом клуба. Получив подтверждение, глава «бетикос» ответил, намекая на неудачный сезон «красно-белых» (17-е место, они на одно очко опередили зону вылета):

Ну, я также поздравляю «Севилью» с тем, что она осталась в Примере в этом году.

Защитник Марк Бартра отреагировал несколько по-другому:

Каждый может делать то, что хочет. Мы здесь, только что сыграли в финале еврокубка. Я также поздравляю «Челси», это отличная команда. Таков спорт, одни побеждают, а другие проигрывают. Я остаюсь с убеждением, что наш клуб — тот, который находится на подъёме, растёт семимильными шагами и очень позитивно.

Бывший полузащитник «вердибланкос» Хоакин отреагировал в прямом эфире, увидев публикацию на экране мобильного телефона ведущего Хуанмы Кастаньо. На его лице возникло удивление, но он ответил следующим образом:

Мы играли в европейском финале, и это наша гордость. Следующий год будет другим, и, к счастью, мы на подъёме, и это наша цель.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:42
А в чем проблемы? Мареска - бывший игрок Севильи, провел тут добрую треть от всех своих игр (138 из 487) и 21 из 62 голов в карьере - за Севилью. Я этого игрока ассоциирую только с Севильей. В чем проблема порадоваться за своего? Ну и да, Бетис тут конечно тоже, но на втором плане
Baggio R.
Baggio R. ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:18
Мареска является бывшим игроком Севильи, также работал там ассистентом. Нет ничего криминального в поздравлении. Все остальное раздувается прессой.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:23
Севилья и Бетис конечно, непримиримые.
но иногда лучше молчать))тем более где Бетис, а где теперь Севилья
Сенька Разин
Сенька Разин
вчера в 15:25
Не смогли, чтобы не нагадить. Сами сезон провалили, ещё и пытаются кого-то подкалывать.
Гость
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