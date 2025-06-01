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ЦСКА может подписать защитника из чемпионата Аргентины

сегодня, 14:30

ЦСКА заинтересован в услугах защитника «Банфилда» Рамиро Ди Лусиано. Данную информацию подтвердил агент игрока Франко Грасси.

Интерес к Рамиро со стороны ЦСКА — правда. Мы встречались с представителями клуба в Аргентине. И я, и Рамиро считаем, что это отличная возможность для футболиста. Теперь ждём дальнейших контактов. Стоимость? Около 2 миллионов евро.

Ди Лусиано — воспитанник «Банфилда». Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2026 года. В текущем сезоне на счету 21-летнего правого защитника 17 матчей, 2 ассиста и 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет подписать полузащитника «Сан-Паулу» Матеуса Алвеса.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:50
В ЦСКА есть 4 защитника , входящих в сб. России и 1 в олимпийскую сб. Бразилии (Келвен). Могли бы придумать что либо по правдоподобнее.
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
сегодня в 14:42
Утка. Не нуждаемся в защитниках. Даже Бредо отверг все трансферы по защите
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