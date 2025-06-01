ЦСКА может подписать защитника из чемпионата Аргентины

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сегодня, 14:30

ЦСКА заинтересован в услугах защитника «Банфилда» Рамиро Ди Лусиано. Данную информацию подтвердил агент игрока Франко Грасси.

Интерес к Рамиро со стороны ЦСКА — правда. Мы встречались с представителями клуба в Аргентине. И я, и Рамиро считаем, что это отличная возможность для футболиста. Теперь ждём дальнейших контактов. Стоимость? Около 2 миллионов евро.

Ди Лусиано — воспитанник «Банфилда». Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2026 года. В текущем сезоне на счету 21-летнего правого защитника 17 матчей, 2 ассиста и 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 1 миллион евро.