В «Порту» отреагировали на информацию об интересе к Сперцяну

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сегодня, 13:51

Спортивный директор «Порту» отреагировал на информацию о том, что «драконы» проявляют интерес к полузащитнику «Краснодара» и сборной Армении .

Политика нашего клуба такая, что мы никогда не комментируем слухи относительно новичков «Порту».

Напомним, Сперцян — воспитанник «Краснодара». Его контракт с клубом действует до июня 2026 года. В текущем сезоне на счету 24-летнего атакующего полузащитника 35 матчей, 11 голов и 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает капитана чемпиона России в 20 миллионов евро.