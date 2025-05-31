Тренер «Лацио» Барони покинет команду

1748697603

вчера, 16:20

Ожидается, что во вторник «Лацио» расторгнет контракт по обоюдному согласию сторон с главным тренером команды . 61-летний специалист близок к заключению соглашения с «Торино». Речь идёт о двухлетнем контракте.

Ранее сообщалось, что итальянский тренер Маурицио Сарри может вернуться в «Лацио».