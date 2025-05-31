Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2024/2025

Тренер «Лацио» Барони покинет команду

вчера, 16:20

Ожидается, что во вторник «Лацио» расторгнет контракт по обоюдному согласию сторон с главным тренером команды Марко Барони. 61-летний специалист близок к заключению соглашения с «Торино». Речь идёт о двухлетнем контракте.

Ранее сообщалось, что итальянский тренер Маурицио Сарри может вернуться в «Лацио».

Подписывайся в ВК
Все новости
Самый неожиданный выбор тренера. «Рома» получила отказ от Клоппа и берёт победителя Лиги Европы
Вчера, 15:43Максим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии2
Бывший помощник Клоппа войдёт в штаб Гвардиолы
Вчера, 12:18
Слухи«Ювентус» рассматривает Манчини на пост главного тренера
Вчера, 11:37
«Ювентус» рассматривает кандидатуру тренера из АПЛ
Вчера, 10:43
Слухи«Аль-Хиляль» устно договорился с Симоне Индзаги о назначении
30 мая
СлухиГасперини подписал контракт с «Ромой»
30 мая
Все комментарии
AleS
AleS
вчера в 18:59
Хороший тренер. С таким копеечным составом до последнего боролся за попадание в ЛЧ. Не понимаю почему его не оставили на следующий сезон.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:22, ред.
Я понимаю, что на примую я больше не смогу вам ответить, но попробую так.

Так вы и требуйте, кто вам запрещает.

А что там требовалось доказать и кому вам?

То, что я не разделяю ваших взглядов и не повёлся на провокацию?
На слабо, кого то другого поищите.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 