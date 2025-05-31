Тренер «Лацио» Барони покинет команду

Ожидается, что во вторник «Лацио» расторгнет контракт по обоюдному согласию сторон с главным тренером команды Марко Барони. 61-летний специалист близок к заключению соглашения с «Торино». Речь идёт о двухлетнем контракте.
Ранее сообщалось, что итальянский тренер Маурицио Сарри может вернуться в «Лацио».
Так вы и требуйте, кто вам запрещает.
А что там требовалось доказать и кому вам?
То, что я не разделяю ваших взглядов и не повёлся на провокацию?
На слабо, кого то другого поищите.
Так вы и требуйте, кто вам запрещает.
А что там требовалось доказать и кому вам?
То, что я не разделяю ваших взглядов и не повёлся на провокацию?
На слабо, кого то другого поищите.