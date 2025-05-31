Самый неожиданный выбор тренера. «Рома» получила отказ от Клоппа и берёт победителя Лиги Европы

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вчера, 15:43

Опередила «Ювентус».

Раньери прикрывал тылы и тушил пожар, боссы искали преемника

После расставания с Де Росси и ошибкой с Юричем римляне искали кризис-менеджера, который мог бы спасти сезон для команды. Клаудио Раньери – лучший кандидат в этом амплуа. Возрастной специалист пришёл тушить пожар и бороться за возвращение в еврокубки. Он должен был решить вопрос с результатом и позволить руководству заняться планированием дальнейших шагов. При этом изначально было ясно, что Клаудио – временный вариант. Сам Раньери был с этим согласен.

Тренер вернул тёплую атмосферу в раздевалку «Ромы», пошли победы, команда потихоньку навёрстывала упущенное. В 2025 году «джеларосси» в чемпионате проиграли лишь раз – в 36-м туре не справились с «Аталантой». При этом в январе «Рома» обыграла «Лацио», в феврале отняла балл у «Наполи». Потом случились ничьи с «Ювентусом» и «Лацио» во втором круге, сенсационная победа над «Интером», 3:1 с «Миланом». Конечно, в итоге не удалось дотянуться до ЛЧ . Но говорить об этом смешно, когда вспоминаешь, с каких позиций команда начала свой рывок. 69 очков по итогам чемпионата – это лучший показатель римлян за последние пять сезонов.

Хотели Фабрегаса, остановились на легенде «Ливерпуля»

Клаудио позволил менеджменту спокойно заняться поиском нового тренера и не разрываться между долгосрочным планированием и решением сиюминутных вопросов. В клубе понимали ответственность выбора и хотели взять тренера, с которым получится история на долгие годы. В этом плане интересным выбором был Сеск Фабрегас. Испанец приступил к работе с «Комо», только вышедшим в Серию А и к финишной прямой окончательно адаптировался к требованиям. «Комо» в итоге финишировал в топ-10 – ощутимый успех для дебютанта. При этом римлянам в продолжении переговоров отказали.

При дальнейшем поиске рванула информационная бомба – начали говорить о назначении в «Рому» Юргена Клоппа. Сделка с немцем была бы для «джалоросси» триумфом – тренер крайне избирателен при выборе проекта, но остаётся в команде до последнего. И успехи с дортмундской «Боруссией» и «Ливерпулем» прекрасно говорят о его уровне – это элитный специалист. Плюс Клопп знает, что такое поднимать кризисный клуб с колен, что такое бороться за трофеи, был в финалах Лиги чемпионов, знаком с этим давлением. Это важно для ментального формирования команды. Жаль, это так и не случится – появившиеся слухи опроверг и сам менеджер, и его агент.

За Гасперини пришлось бороться с «Ювентусом»

Тогда-то и появились инсайды о переговорах с Гасперини. У сторон быстро установились доверительные отношения в переговорах – этому способствовал и сам Раньери, который помогал «Роме» с поисками. В то же время «джалоросси» старались решить вопрос как можно скорее – в борьбу за специалиста мог включиться «Ювентус».

«Бьянконери» после того, как попрощались с Моттой и назначили временного тренера Тудора, грезили возвращением Антонио Конте. И в какой-то момент это стало вполне возможно. При этом в случае срыва переговоров «старая синьора» была готова переключиться на наставника «Аталанты». Так и произошло – Де Лаурентис и Конте уладили разногласия, специалист решил остаться в «Наполи».

При этом римляне смогли опередить «Ювентус» – они раньше включились в переговоры, Джан Пьеро остался доволен. У сторон не возникло разногласий по условиям контракта, теперь они обсуждают трансферные цели. По последним данным, менеджер также поговорил с будущим гендиректором туринцев Комолли – и решил отказать «бьянконери». С «Ромой» коуч согласовал контракт на три года.

Сделал с «Аталантой» всё, что мог – последний сезон стал сигналом

Была определённая вероятность, что Джан Пьеро – специалисту дали время обдумать всё и принять решение, он не сразу вышел на рынок. Но на самом деле она являлась призрачной. Всё к этому вело. Джан Пьеро многое пережил с бергамасками. Он превратил команду в стабильного участника еврокубков, на пике выводил «Аталанту» в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Они вместо прошли болезненный откат на восьмую строчку после трёх сезонов в топ-3 – и ведь Джан Пьеро, вопреки ожиданиям, выстроил новый боеспособный костяк бергамасков, с ним достиг даже большего – взял Лигу Европы, остановив сказочный «Байер», а в минувшем сезоне боролся за титул, на коротком отрезке даже возглавил турнирную таблицу.

Этот же сезон стал звоночком. Команда упёрлась в потолок. Стало ясно – тренер выжимает из игроков максимум, с трудягами может прыгать выше головы, но этого не хватит для чемпионства. Просто потому, что этому не соответствуют возможности «Аталанты» на рынке. Команде не хватает глубины состава и качества ротации, чтобы удержаться. А энергозатратный футбол Гасперини невозможно выдерживать длительное время. Бергамаски вылетели из ЛЧ , начались ссоры. Когда «Аталанта» уступила путёвку в 1/8 «Брюгге», у Гасперини начался конфликт с Лукманом. Привычное дело – когда-то он ссорился с Иличичем и Гомесом. Токсичность превысила допустимый уровень, команда ударилась о потолок. Всё свидетельствует о том, что вскоре может наступить спад – невозможно долго терпеть методы Джан Пьеро.

Гасперини хорошо подходит римлянам

Резюмируя, расставание тренера с «Аталантой» резонно сразу по нескольким причинам. Во-первых, бергамаски упёрлись в потолок своих возможностей – и выше уже вряд ли заберутся без должных вложений. Во-вторых, даже до этого уровня дойти удалось потому, что Гасперини выжимал из игроков все соки – но его тирания перестаёт действовать, когда лидеры слишком долго имеют с ней дело. Нужны новички, которые дадут свежую эмоцию. Сейчас как раз необходимо обновление. Команда и тренер устали друг от друга.