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Глава РФС не исключил, что в следующем сезоне РПЛ могут сыграть 15 клубов

вчера, 21:46

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации с участниками нового сезона РПЛ после снятия «Химок».

Ранее подмосковный клуб, занявший 12-е место в чемпионате России, не получил лицензию на участие в сезоне 2025/26. По итогам стыковых матчей высший дивизион покинул «Пари НН», уступивший «Сочи». Напрямую вылетели «Оренбург» и «Факел».

Решение о том, кто заменит «красно-чёрных», примет исполком или бюро исполкома РФС до 15 июня.

Это распространённая практика, не только в РФС так принимаются решения, когда регулятор принимает административное решение. Будет принято такое решение по вопросу того, кто заменит «Химки» в РПЛ, могут быть бесконечные варианты, прописать это невозможно. 15 команд? Это возможно, но сомневаюсь, что РПЛ выйдет с таким предложением, думаю, что будет принято решение сохранить 16 команд.

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Брулин
Брулин
вчера в 23:25
Началась компания по затаскиванию своего второго фарма обратно.))
Аксинья
Аксинья
вчера в 22:14
Команд должно быть четное количество, хотя бы для того чтобы в последнем туре играли все одновременно, а поскольку игр быть уже не может (команды в отпуску) нужно провести самый честный жребий - тянуть на спичках...
Vilar
Vilar
вчера в 22:08
Правильно, страна-то маленькая, можно и 12, всё в одном направлении: уменьшение команд в рпл и мозгов в рфс.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:03
Не на парите ерунду С этими пятнадцатью командами...
drug01
drug01
вчера в 21:59
Значит еще не ясно, решение впереди..
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