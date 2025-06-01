Глава РФС не исключил, что в следующем сезоне РПЛ могут сыграть 15 клубов

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вчера, 21:46

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) высказался о ситуации с участниками нового сезона РПЛ после снятия «Химок».

Ранее подмосковный клуб, занявший 12-е место в чемпионате России, не получил лицензию на участие в сезоне 2025/26. По итогам стыковых матчей высший дивизион покинул «Пари НН», уступивший «Сочи». Напрямую вылетели «Оренбург» и «Факел».

Решение о том, кто заменит «красно-чёрных», примет исполком или бюро исполкома РФС до 15 июня.