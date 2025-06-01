Глава РФС не исключил, что в следующем сезоне РПЛ могут сыграть 15 клубов

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации с участниками нового сезона РПЛ после снятия «Химок».
Ранее подмосковный клуб, занявший 12-е место в чемпионате России, не получил лицензию на участие в сезоне 2025/26. По итогам стыковых матчей высший дивизион покинул «Пари НН», уступивший «Сочи». Напрямую вылетели «Оренбург» и «Факел».
Решение о том, кто заменит «красно-чёрных», примет исполком или бюро исполкома РФС до 15 июня.
Это распространённая практика, не только в РФС так принимаются решения, когда регулятор принимает административное решение. Будет принято такое решение по вопросу того, кто заменит «Химки» в РПЛ, могут быть бесконечные варианты, прописать это невозможно. 15 команд? Это возможно, но сомневаюсь, что РПЛ выйдет с таким предложением, думаю, что будет принято решение сохранить 16 команд.