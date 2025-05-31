Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыЧемпионат мира 2026

Романа Ерёменко вызвали в сборную Финляндии

вчера, 13:53

Бывший футболист казанского «Рубина» и московского ЦСКА Роман Ерёменко получил вызов в сборную Финляндии в 38 лет.

Он оказался в списке игроков, приглашённых в национальную команду на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Нидерландов и Польши в июне. Для Ерёменко, в активе которого 73 матча за сборную, это первый вызов после девятилетнего перерыва.

Напомним, что в ноябре 2016-го футболист был дисквалифицирован на два года из-за положительной допинг-пробы на наркотики. Сейчас он играет за финский клуб «Гнистан».

Подписывайся в ВК
Все новости
В МЮ работал консультант по «языку тела», получавший 175 тысяч фунтов в год
27 мая
Стало известно, кто в «Реале» будет выступать под десятым номером
27 мая
Анчелотти объяснил, почему не вызвал Неймара в сборную Бразилии
27 мая
ОфициальноОбъявлен состав сборной Бразилии на первые матчи под руководством Анчелотти
27 мая
ОфициальноОбъявлен итоговый состав молодёжной сборной России на матчи с Узбекистаном
26 мая
ОфициальноМитрюшкин вызван в сборную России вместо Латышонка
26 мая
Все комментарии
jv2v8pjdsms3
jv2v8pjdsms3
вчера в 15:44
Если Ерема поднялся,то я буду только рад,всегда полезно играл
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:16
"Жив курилка!" во всех смыслах...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 