Романа Ерёменко вызвали в сборную Финляндии

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вчера, 13:53

Бывший футболист казанского «Рубина» и московского ЦСКА получил вызов в сборную Финляндии в 38 лет.

Он оказался в списке игроков, приглашённых в национальную команду на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Нидерландов и Польши в июне. Для Ерёменко, в активе которого 73 матча за сборную, это первый вызов после девятилетнего перерыва.

Напомним, что в ноябре 2016-го футболист был дисквалифицирован на два года из-за положительной допинг-пробы на наркотики. Сейчас он играет за финский клуб «Гнистан».