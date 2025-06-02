Кисляк: «Интерес „Фенербахче“? Ничего об этом не знаю»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал новости о том, что его хотят приобрести «Фенербахче» и «Спартак».

Интерес «Фенербахче»? Ничего об этом не знаю. В отпуск в Турцию тоже не собираюсь. О себе что-то могу прочитать, когда попадается что-нибудь, но в целом стараюсь не читать. Если только какой-нибудь очень интересный заголовок будет. Об интересе «Спартака» тоже не слышал.