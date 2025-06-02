Кисляк: «Интерес „Фенербахче“? Ничего об этом не знаю»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал новости о том, что его хотят приобрести «Фенербахче» и «Спартак».
Интерес «Фенербахче»? Ничего об этом не знаю. В отпуск в Турцию тоже не собираюсь. О себе что-то могу прочитать, когда попадается что-нибудь, но в целом стараюсь не читать. Если только какой-нибудь очень интересный заголовок будет. Об интересе «Спартака» тоже не слышал.
Контракт футболиста с армейцами рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 млн евро.
Пора продвигаться вперед!)
Пора продвигаться вперед!)
Хоть кто то доходит до высшей Лиги...в повальном засилье импортных аналогов (под час уровнем ниже) коих свозят со всего глобуса агенты.....
Больше шансов надо давать выпускникам наших академий...
Хоть кто то доходит до высшей Лиги...в повальном засилье импортных аналогов (под час уровнем ниже) коих свозят со всего глобуса агенты.....
Больше шансов надо давать выпускникам наших академий...