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Кисляк: «Интерес „Фенербахче“? Ничего об этом не знаю»

вчера, 20:58

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал новости о том, что его хотят приобрести «Фенербахче» и «Спартак».

Интерес «Фенербахче»? Ничего об этом не знаю. В отпуск в Турцию тоже не собираюсь. О себе что-то могу прочитать, когда попадается что-нибудь, но в целом стараюсь не читать. Если только какой-нибудь очень интересный заголовок будет. Об интересе «Спартака» тоже не слышал.

Контракт футболиста с армейцами рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 млн евро.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:09
Пусть ещё поиграет в РПЛ за ЦСКА , а там видно будет .
Датак
Датак
вчера в 22:56, ред.
через пару лет будут гораздо интереснее варианты. матвею еще много в чем нужно прибавить.и наигрывать его нужно именно опорником в ромбе,ибо видит поле как орёл,парящий где то высоко
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:23
А вниз это и есть вперёд по КБ принципам?
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:51
Фенербахче это конечно же хорошо, но лучше еще на сезон остаться в ЦСКА, и если не упайдет уровень его игры, то обратить внимание на Матвея могут и более крупные клубы!
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:40
В Спартак в самый раз!
Пора продвигаться вперед!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:28
Кисляк...Батраков...заметные...мастеровитые 19-летние парни...
Хоть кто то доходит до высшей Лиги...в повальном засилье импортных аналогов (под час уровнем ниже) коих свозят со всего глобуса агенты.....

Больше шансов надо давать выпускникам наших академий...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:24
Гинер четко сказал. Кисляк только в топ5 Европы. Разговор окончен
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:23
Рано еще за границу еще успеешь.
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