Гуарирапа уйдёт из ЦСКА

1748876913

вчера, 18:08

Нападающий ЦСКА покинет клуб по завершении аренды и вернётся в «Сочи», которому принадлежит.

Как сообщает источник, за время аренды в ЦСКА он не выполнил условия для того, чтобы опция выкупа, прописанная в его контракте, стала обязательной. Какие именно это были условия, пока не известно. Арендное соглашение венесуэльца с ЦСКА было рассчитано до начала лета 2025 года.

В составе армейцев 22-летний нападающий принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он забил 5 голов.