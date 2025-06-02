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Гуарирапа уйдёт из ЦСКА

вчера, 18:08

Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа покинет клуб по завершении аренды и вернётся в «Сочи», которому принадлежит.

Как сообщает источник, за время аренды в ЦСКА он не выполнил условия для того, чтобы опция выкупа, прописанная в его контракте, стала обязательной. Какие именно это были условия, пока не известно. Арендное соглашение венесуэльца с ЦСКА было рассчитано до начала лета 2025 года.

В составе армейцев 22-летний нападающий принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он забил 5 голов.

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Все комментарии
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 21:51, ред.
Похоже на то, что ЦСКА расчитывает заменить его Комличенко....
Датак
Датак
вчера в 20:54, ред.
учитывая,что и шуманский что то умеет оказывается,наверное,от одного напа избавляться надо было. но честно,я бы хотел чтобы гуарипу оставили,а койта продали.
был бы неплохой набор: мусаев,сауль,алеррандро,глебов и шуманский.
нужен креативный апз и пз. от гайича и келвена избавиться постараться
Red blu
Red blu
вчера в 20:05
За то успел с ЦСКА выиграть бронзовые медали чемпионата и Кубок России.
isamsn
isamsn
вчера в 20:05
Слабоват он конечно как нападающий, нужен более активный в атаке игрок. Откровенно говоря и Мусаев скоростью мышления и способностью выигрывать единоборства не блещет. Нужно работать селекции в этом направлении.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Roman Kukhtenkov (раскрыть)
вчера в 19:42
Конечно не играл...
И не забивал...
ЦСКА арендовал его сугубо из благотворительности...или из жалости....в рамках программы "Экстренное трудоустройство лавочников покидающих Лигу команд"
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 19:22
Шуманский. не верю, что купим кого то
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:22
В Сочи ? Классно?))) Он почти не играл там) следи за футболом пожалуйста
Александр Гармашов
Александр Гармашов
вчера в 19:21
Честно он слабоват
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:12
Ну и правильно....
Он классно играл именно в "Сочи"....
В прошлом сезоне...за 10 официальных игр подряд с 14-го марта по 25-е мая играя в высшей Лиге забил 9 голов........и это в команде борющейся за выживание в Лиге...
В ЦСКА что то не совсем получилось....но парню лишь 22....
Удачи !!!
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:07
Если в ЦСКА решили не оставлять Гуарирапу, значит уже есть кандидат на его позицию.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:32
Правильное решение, Сауль не забивной нападающий, ищем другого.
alexgurzan
alexgurzan ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:30
Добрый вечер.
Как будут начисляться вип-статусы в этом месяце - добавим.
протон
протон
вчера в 18:13
Добрый вечер, администрация. Если можно, вместо приза добавьте пожалуйста Вип-статус. В общей сложности получается на целый год без приза. Заранее благодарен.
Гость
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