Гуарирапа уйдёт из ЦСКА

Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа покинет клуб по завершении аренды и вернётся в «Сочи», которому принадлежит.
Как сообщает источник, за время аренды в ЦСКА он не выполнил условия для того, чтобы опция выкупа, прописанная в его контракте, стала обязательной. Какие именно это были условия, пока не известно. Арендное соглашение венесуэльца с ЦСКА было рассчитано до начала лета 2025 года.
В составе армейцев 22-летний нападающий принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он забил 5 голов.
Он классно играл именно в "Сочи"....
В прошлом сезоне...за 10 официальных игр подряд с 14-го марта по 25-е мая играя в высшей Лиге забил 9 голов........и это в команде борющейся за выживание в Лиге...
В ЦСКА что то не совсем получилось....но парню лишь 22....
Удачи !!!
Он классно играл именно в "Сочи"....
В прошлом сезоне...за 10 официальных игр подряд с 14-го марта по 25-е мая играя в высшей Лиге забил 9 голов........и это в команде борющейся за выживание в Лиге...
В ЦСКА что то не совсем получилось....но парню лишь 22....
Удачи !!!