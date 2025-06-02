Привычный «Ростов» прекратил существование. После Карпина и Глебова уйдут другие лидеры

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вчера, 15:41

Большой и тревожный перезапуск.

После Карпина клуб покинут опытные менеджеры

Менеджер Алексей Рыскин покинул «Ростов» после финала Кубка страны. За семь лет подготовили около шести десятков игроков для юношеских и молодежных сборных, 13 человек получили вызов от Карпина в первую команду. Валерий Георгиевич возглавил сборную России, будучи тренером «Ростова». Менеджеры клуба разрешили ему совмещать должности, пошли навстречу РФС . Теперь Карпина ждут в «Динамо», куда отправится его штаб, а Рыскин объяснил свой уход не только сменой собственника в «Ростове», но и усталостью.

Директор Рыскин и многие другие участники проекта Карпина устали. В том числе из-за логистики, ведь закрытые аэропорты на юге повлияли на возможность мотаться из Москвы в Ростов-на-Дону по делам. Хотя «Ростов» Карпина не повторил результат Божовича в Кубке страны, выход в Суперфинал, куда метил «Спартак», тоже является достижением для середняка. Вот только без еврокубков невозможно повторить сказочный сезон «Ростова» Бердыева, когда опытный менеджер при поддержке коллег завел команду в Лигу чемпионов.

Еврокубков нет, а это значит отсутствие солидных премиальных после новых матчей с «Баварией». Карпин ушел зимой, чем предопределил судьбу «Ростова». Его штаб с Альбой, Кафановым и Онопко может присоединиться к главному тренеру в «Динамо», где футбольное солнце охотно светит клубу с банком в качестве ключевого спонсора. У «Ростова» нет и не будет больших денег, но говорят о разных вариантах развития событий. Карпин и его помощники решили переехать в Москву, а после менеджеров уйдут многие футболисты.

Комличенко и Осипенко уже упаковали чемоданы

Комличенко, Сутормин, Щетинин и Кучаев названы в списке футболистов, которые могут покинуть «Ростов». Логичное предположение, ведь у части игроков просто завершаются контракты. Поскольку непонятна судьба всего клуба, то надежнее найти новую команду, чтобы не оказаться в положении футболистов «Химок». Этому клубу не выдали лицензию на участие в РПЛ в следующем сезоне. У «Ростова» пока надеются избежать печальных сценариев развития событий, но футболисты точно настроены двигаться дальше.

Центральный нападающий Комличенко сказал, что уходит. Нельзя исключать возвращение Николая в знакомый «Краснодар», ведь Смолов может завершить карьеру, а Кордобе нужен достойный сменщик. Хотя Джона после чемпионства могут пригласить в другую лигу, тогда «горожанам» понадобятся форварды с опытом в РПЛ . Сутормин хочется остаться после неудачного пенальти в финале Кубка против ЦСКА . Алексей очень расстроился, ведь «Ростов» упустил трофей. Универсал не всегда был на высоте в этой команде.

Бывший игрок ЦСКА Кучаев тоже демонстрировал перепады формы в южном клубе. У воспитанника школ «Локомотива» и «Зенита» Щетинина были классные матчи весной, но 23-летний полузащитник хочет развиваться, а будущее «Ростова» скрыто туманом. Также логично вспомнить о центральном защитнике Осипенко. Один из самых ценных футболистов на летнем рынке РПЛ может оказаться в «Динамо», если Карпин решит строить новую успешную оборону вокруг знакомого ему многогранного и опытного игрока обороны.

Также Осипенко обладает голевым чутьем, забивал с пенальти и после стандартов. Вчера идеально пробил в серии против ЦСКА . После гола развел руки, пытаясь давить на Акинфеева. Ну или Осипенко так ответил на какую-то реплику голкипера. Максиму давно следовало уйти из «Ростова» на повышение. Все опытные футболисты, начиная с воспитанника клуба Байрамяна, перезрели в команде, которая не может выдать один сказочный сезон ради еврокубков и получить необходимую для развития и роста доходов мотивацию.

«Ростову» будет сложно сохранить привычные позиции

Хорошая новость для ростовчан, но не для российского футбола – средний класс в РПЛ практически уничтожен. Премиальные от лиги смешные, у региональных спонсоров стало меньше денег. Фактически, сейчас в РПЛ два середняка, это «Рубин» и «Ростов». Но поскольку в прошлом году на юге поменяли руководство области, то теперь новый человек выстраивает свою команду. Были задержания чиновников разного уровня, а зимой говорили о продаже акций «Ростова» бывшему владельцу клуба скандальному греку Саввиди.

Владелец клуба ПАОК вряд ли спешит вернуться в Ростов-на-Дону, но слухи о смене владельцев бродили. Сейчас пытаются успокоить публику, но руководство области, которому принадлежит 51 % акций клуба, может устроить переполох. После потери Рыскина и тренеров могут распустить ценных футболистов и предъявить с лета новый «Ростов», который будет намного слабее нынешней версии. Нет надежного вратаря, как раньше был Плетикоса. Могут уехать молодые россияне Вахания, Голенков и Щетинин, а ещё легионеры Мохеби и Роналду.

«Ростову» важно найти невероятно сильного тренера, что в нынешних условиях будет сложно. Иностранцы не спешат в клуб, поскольку родные не смогут комфортно путешествовать по миру, вылетая из аэропорта Ростова-на-Дону. Молодые российские футболисты выбирали команду Карпина в надежде также поиграть за сборную страны. Теперь ситуация будет другой, а руководство области, не имея футбольного опыта, может наделать ошибок. Арташес Арутюнянц решит, что делать со своими акциями клуба РПЛ .