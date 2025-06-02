Джикия близок к переходу в «Локомотив»

По информации источника, защитник «Химок» Георгий Джикия с высокой долей вероятности перейдёт в «Локомотив».
Ранее агент футболиста Владимир Кузьмичев сообщил, что игрок находится в поиске новой команды.
Контракт 31-летнего защитника с «Химками» истекает в конце июня.
Но в целом, да, команда, которая в советское время 13 раз вылетала во 2-ю лигу, конечно, считаться большим клубом не может...
Но в целом, да, команда, которая в советское время 13 раз вылетала во 2-ю лигу, конечно, считаться большим клубом не может...
Знаешь, я помню Локомотив с тех пор, как он стал БОЛТАТЬСЯ между высшей и первой лигами.
А ещё более хорошо его стал как-то помнить с 1979 года, когда было 8-1. ))
(Спартак ПЕРЕД матчем с паровозами "не стал нарушать традицию" )) и проиграл в очередной раз Торпедо 0-1, потому и вышел на следующую игру злой-презлой)) )
С тех пор я почему-то к паровозам отношусь с жалостью, как к убогоньким...)
Знаешь, я помню Локомотив с тех пор, как он стал БОЛТАТЬСЯ между высшей и первой лигами.
А ещё более хорошо его стал как-то помнить с 1979 года, когда было 8-1. ))
(Спартак ПЕРЕД матчем с паровозами "не стал нарушать традицию" )) и проиграл в очередной раз Торпедо 0-1, потому и вышел на следующую игру злой-презлой)) )
С тех пор я почему-то к паровозам отношусь с жалостью, как к убогоньким...)
В нулевых, состав Локо у Сёмина был впечтающий, неплохие леги. Это последние годы, в Локо, что-то химичат непонятное...
В нулевых, состав Локо у Сёмина был впечтающий, неплохие леги. Это последние годы, в Локо, что-то химичат непонятное...
ВСЕГДА.
Начиная ещё с советских времён.
А сейчас, уже более 20-ти лет, у меня такое же недоумение вызывает трансферная политика Спартака.
Иногда, правда, в ней (трансферной политике) МЕЛЬКАЮТ рациональные зёрна, но в основном, в моём понимании, УВЫ и АХ... ((
А у Локомотива, по-моему, ещё бОльшая беда с этим...
ВСЕГДА.
Начиная ещё с советских времён.
А сейчас, уже более 20-ти лет, у меня такое же недоумение вызывает трансферная политика Спартака.
Иногда, правда, в ней (трансферной политике) МЕЛЬКАЮТ рациональные зёрна, но в основном, в моём понимании, УВЫ и АХ... ((
А у Локомотива, по-моему, ещё бОльшая беда с этим...
Я не жалею Локомотив, я просто иной раз удивляюсь руководству отдельных клубов, кого они приглашают. А так, мне нет никакого дела, ни до паровоза, ни до его дышла.)))
Я не жалею Локомотив, я просто иной раз удивляюсь руководству отдельных клубов, кого они приглашают. А так, мне нет никакого дела, ни до паровоза, ни до его дышла.)))
А с чего ты паровозов жалеешь?
Это же их, можно сказать, РОДНОЙ игрок!
С 10-ти лет в Локомотиве.
Захотели - пригласили.
Теперь пусть с ним и мучаются.
С "родной кровинушкой". ))
А с чего ты паровозов жалеешь?
Это же их, можно сказать, РОДНОЙ игрок!
С 10-ти лет в Локомотиве.
Захотели - пригласили.
Теперь пусть с ним и мучаются.
С "родной кровинушкой". ))
Теперь мультипликаторам нужно снимать "Возвращение блудного попугая - 2". ))
Теперь мультипликаторам нужно снимать "Возвращение блудного попугая - 2". ))