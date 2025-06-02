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Джикия близок к переходу в «Локомотив»

вчера, 16:16

По информации источника, защитник «Химок» Георгий Джикия с высокой долей вероятности перейдёт в «Локомотив».

Ранее агент футболиста Владимир Кузьмичев сообщил, что игрок находится в поиске новой команды.

Контракт 31-летнего защитника с «Химками» истекает в конце июня.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:05
Совсем внезапно
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:45
Чемпионский 1979 год, вообще вспоминать не за чем. В том году, Спартак рвал многих, и кстати, ЦСКА, дважды 4:1 u 5:2!!! В том сезоне, равных Спартаку не было!!! Но Локо, как середняк, неплохо выглядел в середине и конце70-х. В интервале трёх сезонов, четыре раза победили московское Динамо, которое, в те годы было еще элитным клубом, ежегодно играющим в еврокубках!!!
Но в целом, да, команда, которая в советское время 13 раз вылетала во 2-ю лигу, конечно, считаться большим клубом не может...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:37
"Ну не скажи, в советское время в Локомотиве был довольно крепкий агрессивный состав-"

Знаешь, я помню Локомотив с тех пор, как он стал БОЛТАТЬСЯ между высшей и первой лигами.
А ещё более хорошо его стал как-то помнить с 1979 года, когда было 8-1. ))
(Спартак ПЕРЕД матчем с паровозами "не стал нарушать традицию" )) и проиграл в очередной раз Торпедо 0-1, потому и вышел на следующую игру злой-презлой)) )
С тех пор я почему-то к паровозам отношусь с жалостью, как к убогоньким...)
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:29
Ну не скажи, в советское время в Локомотиве был довольно крепкий агрессивный состав- Калайчев, Ряховский, Камзулин, Петраков, и даже Г.Нодия с Сёминым доигрывали карьеру... Ну и конечно Газзаев.
В нулевых, состав Локо у Сёмина был впечтающий, неплохие леги. Это последние годы, в Локо, что-то химичат непонятное...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:12, ред.
Для меня трансферная политика паровозов всегда вызывала недоумение.
ВСЕГДА.
Начиная ещё с советских времён.
А сейчас, уже более 20-ти лет, у меня такое же недоумение вызывает трансферная политика Спартака.
Иногда, правда, в ней (трансферной политике) МЕЛЬКАЮТ рациональные зёрна, но в основном, в моём понимании, УВЫ и АХ... ((
А у Локомотива, по-моему, ещё бОльшая беда с этим...
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:05
Привет, Володя!!!
Я не жалею Локомотив, я просто иной раз удивляюсь руководству отдельных клубов, кого они приглашают. А так, мне нет никакого дела, ни до паровоза, ни до его дышла.)))
красноярец
красноярец
вчера в 17:51
Распродажа фк Химок пройдёт на ура.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:45
Привет, Витя!
А с чего ты паровозов жалеешь?
Это же их, можно сказать, РОДНОЙ игрок!
С 10-ти лет в Локомотиве.
Захотели - пригласили.
Теперь пусть с ним и мучаются.
С "родной кровинушкой". ))
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:41, ред.
"Порвав порочный круг" )) возвращается...
Теперь мультипликаторам нужно снимать "Возвращение блудного попугая - 2". ))
Capral
Capral
вчера в 16:34
Конец Локомотиву. Мои соболезнования.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 16:21
ЛОКО хочет быть самой российской командой, но при этом забыли о качестве приглашаемых игроков.
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