«Интер» начал переговоры о трансфере Хёйлунда

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вчера, 22:02

Игрок «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Интер».

По данным инсайдера , финалист Лиги чемпионов начал переговоры с окружением нападающего о возможном трансфере. 22-летний датчанин – одна из главных целей в шорт-листе «Интера».

Хёйлунд забил 4 гола в 32 матчах сезона Английской Премьер-Лиги и 6 мячей в 15 играх Лиги Европы.