«Интер» начал переговоры о трансфере Хёйлунда

Игрок «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунд может перейти в «Интер».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, финалист Лиги чемпионов начал переговоры с окружением нападающего о возможном трансфере. 22-летний датчанин – одна из главных целей в шорт-листе «Интера».
Хёйлунд забил 4 гола в 32 матчах сезона Английской Премьер-Лиги и 6 мячей в 15 играх Лиги Европы.
Мне вот только интересно, вместо кого хотят подписать Расмуса?! Пара Лаутаро/Тюрам кажется 100% основной, а Хейлунд получается игрок для лавки или же кто-то из основной пары покинет миланский клуб?!
Мне вот только интересно, вместо кого хотят подписать Расмуса?! Пара Лаутаро/Тюрам кажется 100% основной, а Хейлунд получается игрок для лавки или же кто-то из основной пары покинет миланский клуб?!