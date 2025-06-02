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«Интер» начал переговоры о трансфере Хёйлунда

вчера, 22:02

Игрок «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунд может перейти в «Интер».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, финалист Лиги чемпионов начал переговоры с окружением нападающего о возможном трансфере. 22-летний датчанин – одна из главных целей в шорт-листе «Интера».

Хёйлунд забил 4 гола в 32 матчах сезона Английской Премьер-Лиги и 6 мячей в 15 играх Лиги Европы.

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Все комментарии
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 23:53
Единственно, если остаётся Индзаги, он очень любит ротацию. Игровое время точно будет.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 23:52
Уверен, будет полезен. Но датчанину бы стоило пойти в клуб, где он будет основным. Пока в Интере есть Тюрам и Лаутаро, место в основе не видать.
матос
матос ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:01, ред.
Арнаутович аут и Корреа , хотя с ними бы еще и иранца спровадить нафиг. Есть молодые братья Эспозито , считаю что нужно уже свою молодежь привлекать а по датчанину ХЗ ....
alexgurzan
alexgurzan ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 22:19
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:17
Не стану ставить крест на нем из-за слабого сезона в составе МЮ...мало кто в нынешнем МЮ способен себя проявить! Думаю вернется в былую форму, парень толковый!
Мне вот только интересно, вместо кого хотят подписать Расмуса?! Пара Лаутаро/Тюрам кажется 100% основной, а Хейлунд получается игрок для лавки или же кто-то из основной пары покинет миланский клуб?!
drug01
drug01
вчера в 22:12
Протон дружище! Для чего нужен Вип? Как его использовать? У меня он до 2038 года! Это от кого то можно иметь защиту или наоборот кого то можно задержать!!!
протон
протон
вчера в 22:02
Забьет 20 голов в первом сезоне за Интер
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