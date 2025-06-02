«Байер» хочет компенсацию за участие Та в клубном чемпионате мира

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вчера, 20:22

Леверкузенский «Байер» хочет, чтобы «Бавария» заплатила несколько миллионов евро за участие в клубном чемпионате мира.

В конце мая мюнхенцы подписали контракт с 29-летним центральным защитником, выступавшим за клуб из Леверкузена. По данным источника, «Байер» требует от «Баварии» выплаты компенсации за потенциальное участие Та в клубном ЧМ . Изначально «Байер» запрашивал 7 млн евро, сейчас обсуждается сумма в 3-4 млн. «Бавария» считает требование абсурдным и не уверена, что Джонатан будет играть за клуб в ближайшие два месяца. Тем не менее стороны продолжают искать решение.

Футболист провёл за «Байер» 49 матчей в этом сезоне во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.