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«Байер» хочет компенсацию за участие Та в клубном чемпионате мира

вчера, 20:22

Леверкузенский «Байер» хочет, чтобы «Бавария» заплатила несколько миллионов евро за участие Джонатана Та в клубном чемпионате мира.

В конце мая мюнхенцы подписали контракт с 29-летним центральным защитником, выступавшим за клуб из Леверкузена. По данным источника, «Байер» требует от «Баварии» выплаты компенсации за потенциальное участие Та в клубном ЧМ. Изначально «Байер» запрашивал 7 млн евро, сейчас обсуждается сумма в 3-4 млн. «Бавария» считает требование абсурдным и не уверена, что Джонатан будет играть за клуб в ближайшие два месяца. Тем не менее стороны продолжают искать решение.

Футболист провёл за «Байер» 49 матчей в этом сезоне во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.

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Все комментарии
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ AleS (раскрыть)
вчера в 21:40
С 14 июня по 13 июля будет в США проводиться. 32 клуба примут участие со всех континентов.
AleS
AleS
вчера в 21:36
Кто нибудь обясните мне, что еще за клубный чемпионат мира, про который все говорят?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:28
Байер сам не знает, чего хочет.
а баварский гегемон привычно пылесосит родную монолигу.
но....год назад Бавария честно предложила около 25 млн евро за Та.
Аспириновые боссы отказали. теперь Та ушел в Баварию своб.агентом.
Байер уже остался без 3 игроков основы и гл.тренера, а ведь еще не лето.
но на шаблоне Трента хотят провернут нечТа такое.
понимают, что у Баварии почти все защитники вылетели, и подумали, что у них есть возможность надавить на Мюнхен.
однако перспектива Байера не Та.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 20:54
Какие 3.. шкурники??? Ливерпуль 10 млн вот получил от Реала, которые Трента будут использовать на кчм. Что-то я там не видел комментов какие Ливерпуль шкурники. А уж с Баварии, которая любит игроков в Бундеслиге забирать бесплатно, сам Бог велел денежку стрясти.
Capral
Capral
вчера в 20:34
Ну и шкурники засели в Леверкузене.
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