«Байер» хочет компенсацию за участие Та в клубном чемпионате мира

Леверкузенский «Байер» хочет, чтобы «Бавария» заплатила несколько миллионов евро за участие Джонатана Та в клубном чемпионате мира.
В конце мая мюнхенцы подписали контракт с 29-летним центральным защитником, выступавшим за клуб из Леверкузена. По данным источника, «Байер» требует от «Баварии» выплаты компенсации за потенциальное участие Та в клубном ЧМ. Изначально «Байер» запрашивал 7 млн евро, сейчас обсуждается сумма в 3-4 млн. «Бавария» считает требование абсурдным и не уверена, что Джонатан будет играть за клуб в ближайшие два месяца. Тем не менее стороны продолжают искать решение.
Футболист провёл за «Байер» 49 матчей в этом сезоне во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.
а баварский гегемон привычно пылесосит родную монолигу.
но....год назад Бавария честно предложила около 25 млн евро за Та.
Аспириновые боссы отказали. теперь Та ушел в Баварию своб.агентом.
Байер уже остался без 3 игроков основы и гл.тренера, а ведь еще не лето.
но на шаблоне Трента хотят провернут нечТа такое.
понимают, что у Баварии почти все защитники вылетели, и подумали, что у них есть возможность надавить на Мюнхен.
однако перспектива Байера не Та.
а баварский гегемон привычно пылесосит родную монолигу.
но....год назад Бавария честно предложила около 25 млн евро за Та.
Аспириновые боссы отказали. теперь Та ушел в Баварию своб.агентом.
Байер уже остался без 3 игроков основы и гл.тренера, а ведь еще не лето.
но на шаблоне Трента хотят провернут нечТа такое.
понимают, что у Баварии почти все защитники вылетели, и подумали, что у них есть возможность надавить на Мюнхен.
однако перспектива Байера не Та.