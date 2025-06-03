«Интер» объявил об уходе Индзаги

Итальянский специалист Симоне Индзаги покинул пост главного тренера «Интера».
Миланский клуб сообщил о прекращении сотрудничества с 49-летним тренером по соглашению сторон. Решение было принято сегодня на встрече Симоне с руководством команды.
Индзаги работал в «Интере» с лета 2021 года. Под его руководством «нерадзурри» выиграли Серию А, дважды стали обладателями Кубка Италии, трижды Суперкубка Италии и два раза выходили в финал Лиги чемпионов. Сообщается, что следующим клубом для тренера станет саудовский «Аль-Хиляль».
Лично мне импонирует Симоне , он планомерно создал хорошую команду сначала в Риме Лацио, повторил то же самое с Интером. Хороший, добротный тренер, который способен, с учетом имеющегося в наличии подбора игроков, создать играющую, тренерскую команду. Чисто по человечески жаль его.
Удачи и новых побед в дальнейшем!
Лично мне импонирует Симоне , он планомерно создал хорошую команду сначала в Риме Лацио, повторил то же самое с Интером. Хороший, добротный тренер, который способен, с учетом имеющегося в наличии подбора игроков, создать играющую, тренерскую команду. Чисто по человечески жаль его.
Удачи и новых побед в дальнейшем!
Уходить хлопнув дверью? Странно. Что-то эмоциональное. Наверное Инзаги увидел рыдающих на стадионе фанатов своей команды. Для любого клуба дойти до финала ЛЧ тоже достижение. Да и для любого тренера. В финале не бывает двух победителей.
Уходить хлопнув дверью? Странно. Что-то эмоциональное. Наверное Инзаги увидел рыдающих на стадионе фанатов своей команды. Для любого клуба дойти до финала ЛЧ тоже достижение. Да и для любого тренера. В финале не бывает двух победителей.