«Интер» объявил об уходе Индзаги

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сегодня, 19:15

Итальянский специалист покинул пост главного тренера «Интера».

Миланский клуб сообщил о прекращении сотрудничества с 49-летним тренером по соглашению сторон. Решение было принято сегодня на встрече Симоне с руководством команды.

Индзаги работал в «Интере» с лета 2021 года. Под его руководством «нерадзурри» выиграли Серию А, дважды стали обладателями Кубка Италии, трижды Суперкубка Италии и два раза выходили в финал Лиги чемпионов. Сообщается, что следующим клубом для тренера станет саудовский «Аль-Хиляль».