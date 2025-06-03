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«Интер» объявил об уходе Индзаги

сегодня, 19:15

Итальянский специалист Симоне Индзаги покинул пост главного тренера «Интера».

Миланский клуб сообщил о прекращении сотрудничества с 49-летним тренером по соглашению сторон. Решение было принято сегодня на встрече Симоне с руководством команды.

Индзаги работал в «Интере» с лета 2021 года. Под его руководством «нерадзурри» выиграли Серию А, дважды стали обладателями Кубка Италии, трижды Суперкубка Италии и два раза выходили в финал Лиги чемпионов. Сообщается, что следующим клубом для тренера станет саудовский «Аль-Хиляль».

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Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005 ответ Jean_Valjean (раскрыть)
сегодня в 23:32
Можно вспомнить гол Тюрама в ворота Барселоны в первом матче, но что в итоге? Голы можно разные пропускать/забивать, это вообще ни о чём не говорит.
В них нет задумки тренера, игрок по ситуации может действовать.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 23:25
Вот вам и образцовый футбол от Индзаги. Весь его успех закончился тем, что прошёл юношескую Барселону, и то не без помощи. Понты всегда быстро заканчиваются, как и у Анчи. Тот тоже был изгнан после серии поражений от Флика. В итоге немец с титулами, а его коллеги изгнаны.
Логичное завершение сезона!
djaich
djaich
сегодня в 23:21
Крайне сложно оценивать результаты сменщиков Антохи. Конте добивается невероятной личной психологической спайки игроков в линиях, что дает быстрый результат, но делает крайне проблематичным смену поколений игроков последующими специалистами. К примеру, в великой защитной линии Ювентуса Барцальи-Кьеллини-Бонуччи-Буффон никто при Аллегри так и не смог полноценно заменить поочерёдно выбывающих друг за другом легенд, уж больно крепко было взаимопонимание между ними. Команда Антохи - это команда Антохи и никого другого. Следующему тренеру изначально работать много проще, так как связки еще до его прихода наработаны до автоматизма взаимодействия, но затем и падать приходится больнее, можно расписаться в собственной профнепригодности на столь высоком уровне. Свой класс Индзаги необходимо подтверждать с другой европейской командой с претензиями на топ-уровень, а пока что вопрос по нему до сих пор открыт. Вот такое мнение.
Sergo81
Sergo81 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 23:04
Рейтинг команд уефа рассчитывается за несколько сезонов. Первая десятка клубов уефа это топ ? Или шестое место интера это не топ ? Что тогда топ ? Просветите
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 22:58
С топклубами не работал - топтрофей не выиграл. Все логично. Но есть в индзаги что то, что давало ему шанс на клуб богаче интера.
Раньшеливер бени и порту маура выигрывали топтрофей, лестер выигрывал топтрофей. Сейчас не знаю. Скажемтак, после того как бюджеты составов улетели за миллиард я не уверен, что нетопклуб сможет выиграть лч или англию.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 22:53
Нет. Вевропе можно барсы с бавариями обыгрывать и зарабатывать свои пять лямов, что норм, еще лет пятнадцать. А там получать вдвое больше, но поставить крест на карьере. Исколько эту десятку в год будут платить? Сезона 4-5, пока эффект от двух вторых мест в европе с тридцать вторым в европе бюджетом забудется. И можно будет вернуться разве что обратно в лацио, или сборную. Врядли Индзаги у арабов будет тратить свободное время на общение с бьелсой, как это пеп делал. Поэтомутренерская мышца обмякнет безвозвратно.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ catal (раскрыть)
сегодня в 22:26
Классика Интера это гол Баварии Лаутаро. Аугусто на Тюрама, а тот пяткой на аргентинца.
catal
catal ответ Jean_Valjean (раскрыть)
сегодня в 22:21
Барелла и Чаханоглу по 6 голевых, У Мхитаряна - 4. Важно количество попыток, то есть "активность", а по ней лидируют эти трое, а не защитники. По "последнему пасу за которым следует удар по воротам" в Интере за сезон лидирует Мхитарян 96, Барелла 89 и Тюрам 66, Чаханоглу 58, защи суммарно позади - Бастони 66, Димарко 57.
Да какая в принципе разница, нет больше никакого Инзаги, спекся.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 22:03
Думаю, Интер скатится в середину и будет бороться за еврокубки, а не за чемпионство - это в лучшем случае.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 21:16
Два финала ЛЧ за четыре года! На этого тренера будет спрос
Alex_67
Alex_67
сегодня в 21:15
Индзаги оставил яркий след в истории Интера
Jean_Valjean
Jean_Valjean
сегодня в 21:14, ред.
Латераль это Димарко, у которого 7 голевых пасов в Серии А, больше чем у кого-либо другого в составе Интера. На этом фланге подменяет его Аугусто у которого два голевых паса. Плюс ЛЦЗ Бастони может подключиться и навесить, у которого 5 голевых пасов. У Дармина с Думфрисом похуже, но каждый сделал по 2 голевых паса.
матос
матос ответ AleS (раскрыть)
сегодня в 21:13
и не Мадцарри , который тоже гоняет 3-5-2 ))))))))
catal
catal ответ Jean_Valjean (раскрыть)
сегодня в 20:48, ред.
"Много чего" - это когда дойдя по центру Мхитарян отдаст под удар соседу по центру Лаутаро Мартинесу или ударит сам? Я смотрел несколько матчей в этом сезоне не увидел ничего из "много". А латерали - это Барелла, Чаханоглу и Мхитарян? По передачам в штрафную лидируют в Интере эти трое. Барелла вешает справа обычно (как и в финале он пытался), Чаханоглу слева. Да, защитники подключаются.. И то не во всех играх. Ничего "много чего" что-то не заметно. Лукаку бил в позапрошлом сезоне с центра, вешали на голову Мартинеса с флангов. Сейчас бьет Мартинес а вешают на Тюрама...
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 20:47
Ознакомился со списком его побед. Внушительный. Когда смотришь на его эмоциональное поведение во время матчей, думаешь, сколько же нервной энергии затрачивает этот человек, пару мощных смартфонов можно зарядить да впридачу дом осветить, если подключить к Индзаги подстанцию средней мощности.
Конечно, ему хотелось уйти в ранге победителя ЛЧ, но не сложилось. Может, эта неудача сломала его, может, аккумуляторы подсели, но это его выбор.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ AleS (раскрыть)
сегодня в 20:26
А вариантов то особо и нет. Всех тренеров в Италии расхватали.
AleS
AleS
сегодня в 20:23
Прошу, только не Манчини!!! Пора Дзанетти пиджак снимать и приступать к работе тренера!
Capral
Capral
сегодня в 20:19
Индзаги показательно и образцово уничтожил гонимого из Барселоны, но против мощного ПСЖ аргументов не нашел. Удивительно, но два года назад, играл практически на равных с таким монстром как МС, а вот против парижан противоядия не сыскал... Мне Индзаги симпатичен, поэтому пожелаю ему Удачи на новом месте, хотя, думаю, он достоин большего...
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ catal (раскрыть)
сегодня в 20:00
Нет у Интера вингеров. У них латерали.
Да и много чего ещё есть без всяких проходов Мхитаряна с пасом на фланг.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
сегодня в 19:57
Вроде и поработал неплохо Индзаги, но ощущение, что не выжал он всё из этой команды, в первую речь разговор о внутренних делах. Лишь одно скудо при нём. И при этом состав у Интера был, на мой скромный взгляд, сильнейшим в Италии.
Да и в той же ЛЧ, в прошлом сезоне, что такое было??? Вылет от Атлетико, которых возили мордой об газон на Сан-Сиро. А в основе вышел Арнаутович, который запорол моментов 5 и кое-как реализовал один. В ответке всё в начале было как и полагается для фаворита, забил Интер первым, а потом опять запороли убойные моменты, дали матрасником голову поднять и вот на тебе 2-1, по сумме двух матчей сравнялись и по пенальти нерадзури вылетели.
Ну и честно сказать, у Индзаги плохо с планом Б.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 19:57
Правильно поступил, в Интере очень много старых игроков, состав надо обновлять, нужна перестройка команды, тем более боссы клуба сказали что меняют тактику, отныне клуб будет покупать игроков за 15-18 млн, выращивать их, и продавать. Индзаги просто не захотел в этой каше вариться. Думаю в ближайшее время Интера ожидают трудные времена.
Sergo81
Sergo81
сегодня в 19:48
Так давно уже писали, что в СА уходит, в независимости от финала.
Sergo81
Sergo81 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 19:46
Интересно рассуждаете: с топклубами не работал, но топтрофей мог выиграть. А разве есть не топклубы, способные выиграть ЛЧ ? Даже гипотетически ?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 19:44
цикл закончен, Интер ждут изменения.
да, важно кто будет новым тренером Нерадзурри.
но, в принципе Марротта свое дело знает.
то что есть в Милане, здесь не будет.
в Интере руководство профи.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:43
ну что.
время покажет, кто совершил ошибку.
Симоне только удачи пожелаю! твой Интер был лучшим со времен Моуриньо,
если не лучше.. таких эмоций, как от матча с Барселоной, не испытывал давно.
даже Реал не способен был так сопротивляться.
и победить.
catal
catal
сегодня в 19:43, ред.
Чисто эстетически футбол Инзаги примитивен, но дает результат. Мне его смотреть не хочется, как и в целом Интер с любым тренером. Проход по центру всяких Мхитарянов, пас вправо-влево на вингеров с навесом в штрафную. Это весь максимум, что Инзаги привил команде. В целом это одна из богатейших команд Италии, дошедшая пару раз в последнее время до финала ЛЧ. Что достойно.
Уходить хлопнув дверью? Странно. Что-то эмоциональное. Наверное Инзаги увидел рыдающих на стадионе фанатов своей команды. Для любого клуба дойти до финала ЛЧ тоже достижение. Да и для любого тренера. В финале не бывает двух победителей.
матос
матос ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 19:42, ред.
это его решение и контракт его истек по которому он прилично заработал . Интер имеет существенные финансовые трудности.
матос
матос
сегодня в 19:37
Ожидал подобного исхода , саудиты еще с зимы к Симоне подкатывали с предложением о работе в их клубе. Спасибо Симоне за всё , отработал за 4 года норм с тем что есть и на последок клубу 150 мультов заработал с командой. Удачи в дальнейшем.

PS

лишь бы сейчас Манчини на горизонте не замаячил! тьфу тьфу тьфу ....
A.S.A
A.S.A
сегодня в 19:36
Зря, ой зря Интер не смог удовлетворить требования Индзаги!!! Как бы они теперь не повторили судьбу своих соседей Милана, которые были недовольны работай Пиоли, который приводил их к чемпионству.... Нужно было удерживать тренера любой ценой! Симоне, один из сильнейших тренеров нового поколения и он выжил из этого Интера все соки! Просил он не так много, лишь укрепить состав более молодыми и качественными игроками, думаю финал ЛЧ показал, что "старики" уже не тянут.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 19:33
А зачем ему? Выкладываться в Европе, переживать неудачи как в этом сезоне, смотреть в глаза руководству клуба и болельщиков. Да ещё за зарплату втрое ниже, чем там, где не будут особо спрашивать при неудачах, где не будет давления и ожиданий.

С точки зрения футбола, это шаг назад. А с рациональной точки зрения, это отличный вариант заработать, отдохнуть и не тратить здоровье.
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