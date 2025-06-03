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«Интер» ведёт переговоры с Фабрегасом

сегодня, 00:26

«Интер» может назначить главным тренером Сеска Фабрегаса из «Комо» вместо Симоне Индзаги.

По данным источника, миланский клуб связался с тренером «Комо» на случай ухода Индзаги. Фабрегас является приоритетным вариантом для «Интера». Клуб хочет как можно скорее решить вопрос с заменой нынешнему тренеру, если Симоне Индзаги всё же решит уйти в «Аль-Хиляль».

По итогам прошедшего чемпионата Италии «Интер» занял второе место, набрав 81 очко. «Комо» финишировал на десятой строчке с активом в 49 баллов.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:18
Сеск хорошую работу провел с Комо... можно и на повышение пойти.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:24
Теперь получается слово за Инзаги
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:42
Интересный будет футбольный пейзаж
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