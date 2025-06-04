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«Локомотив» продлит контракты двух основных игроков

сегодня, 15:24

«Локомотив» договорился о продлении контрактов защитника Александра Сильянова и полузащитника Алексея Батракова. В обоих случаях соглашения будут пролонгированы на четыре года. Зарплата Батракова увеличится в несколько раз.

Ранее «Локомотив» отказался продавать Сильянова в «Зенит».

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Capral
Capral
сегодня в 15:38
Мои друзья не играют с трёх аккаунтов, поэтому и задавать нет смысла)))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:35, ред.
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83tveja3zkuz
83tveja3zkuz
сегодня в 15:26
Нужные игроки в команде, основные
Гость
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