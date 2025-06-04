«Локомотив» продлит контракты двух основных игроков

«Локомотив» договорился о продлении контрактов защитника Александра Сильянова и полузащитника Алексея Батракова. В обоих случаях соглашения будут пролонгированы на четыре года. Зарплата Батракова увеличится в несколько раз.
Ранее «Локомотив» отказался продавать Сильянова в «Зенит».
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Задай этот вопрос своим друзьям.
P.S.
Для тех с кем не общаюсь!!!
Ваши комменты читаю только в темах конкурса и вопрос админу.
В других темах, новостях можете не тратить время, не читаю.