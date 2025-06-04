«Локомотив» продлит контракты двух основных игроков

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сегодня, 15:24

«Локомотив» договорился о продлении контрактов защитника и полузащитника . В обоих случаях соглашения будут пролонгированы на четыре года. Зарплата Батракова увеличится в несколько раз.

Ранее «Локомотив» отказался продавать Сильянова в «Зенит».