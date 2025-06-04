Кристиан Эриксен хотел бы продолжить карьеру за пределами Англии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» в интервью источнику высказался на тему своего будущего.

Летом у игрока истекает контракт с клубом. Ранее появилась информация о том, что футболист может вернуться в «Оденсе», за который играл на молодёжном уровне. Однако хавбек опроверг её, отметив, что этого не произойдёт в ближайшее время.

Сейчас ничего нет. Интерес есть со всех сторон, но нет ничего, что я бы хотел подписать. Я сосредоточусь на матчах сборной, а затем хорошо проведу летний отпуск. Потом посмотрим, насколько долгими будут каникулы.

Я бы предпочёл уйти из Премьер-лиги. Я чувствую, что отыграл своё время в Премьер-лиге, поэтому смотрю за пределы Англии. Это было прекрасное место для меня и моей семьи, и мы прожили там много лет. Когда я перешёл из «Тоттенхэма» в «Интер», то не планировал возвращаться в Англию. Впоследствии я провёл там ещё три с половиной года, так что никогда не стоит говорить «никогда», но приоритет — уехать.