«Севилья» проявляет интерес к Сперцяну

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сегодня, 17:45

«Севилья» заинтересована в приобретении полузащитника «Краснодара» .

Испанский клуб рассматривает его покупку в летнее трансферное окно.

Лично в переговорном процессе участвует главный тренер , который ранее работал со Сперцяном в сборной Армении.