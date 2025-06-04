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«Севилья» проявляет интерес к Сперцяну

сегодня, 17:45

«Севилья» заинтересована в приобретении полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Испанский клуб рассматривает его покупку в летнее трансферное окно.

Лично в переговорном процессе участвует главный тренер Хоакин Капаррос, который ранее работал со Сперцяном в сборной Армении.

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Все комментарии
Дед и ушко
Дед и ушко
сегодня в 20:40
Скоро клубы закончатся.
112910415
112910415
сегодня в 19:15
Вот оно, счастье-то!
протон
протон
сегодня в 18:00
К примеру, с моей стороны никаких проблем нет с доставкой приза. Мне он просто не интересен, достаточен Вип, как для защиты Оон. У меня сейчас до 26 года, к примеру, скоро и за 2 к комментов получу. А может и нет. Каждый играет по своему интересу, в этом ничего плохого нет. И главное уважать выбор других. Наш друг, помню из солнечной Армени заявлял, что призы ему не важны и он якобы играет за некий рекорд на высоких кефах. Но это было не так. У меня, к примеру, один аккаунт, хотя было дело, что считали несколько. У меня нет времени возиться, к примеру, армадой К.Ф.х чисто по своей занятости и работе.
Мое желание на сайте не лишать тех игроков, которые выкладывают содержательные комментарии, стараются получить свои боевые в виде приза подарки а всё почти утекает в КФХ. Моя просьба как то сбалансировать КП для всех. Удалить начисление в 400 очков ежесуточно и сделать, к примерузначение 50, понизить кефы до минимальных значений, то есть ограничить действие К.ф.Х. Раньше помню в КП и на денежные средства играли. Эту версию я предлагал рассмотреть. Да вот еще что, какая есть польза от Вип если я не ошибаюсь, то ты страхуешь свои комментарии, которые попали в топ лучших, для тех, кто трудится, знают её ценность. Так что друзья, играйте и побеждайте, получайте призы и Вип статусы. Я понимаю, мое мнение не всем нравится, но это мое мнение и оно не нарушает ПС. ( Правил пользовательского соглашения сайта).
Александр Гармашов
Александр Гармашов
сегодня в 17:54
Думаю денег не хватит
Гость
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