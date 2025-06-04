«Севилья» проявляет интерес к Сперцяну

«Севилья» заинтересована в приобретении полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
Испанский клуб рассматривает его покупку в летнее трансферное окно.
Лично в переговорном процессе участвует главный тренер Хоакин Капаррос, который ранее работал со Сперцяном в сборной Армении.
Мое желание на сайте не лишать тех игроков, которые выкладывают содержательные комментарии, стараются получить свои боевые в виде приза подарки а всё почти утекает в КФХ. Моя просьба как то сбалансировать КП для всех. Удалить начисление в 400 очков ежесуточно и сделать, к примерузначение 50, понизить кефы до минимальных значений, то есть ограничить действие К.ф.Х. Раньше помню в КП и на денежные средства играли. Эту версию я предлагал рассмотреть. Да вот еще что, какая есть польза от Вип если я не ошибаюсь, то ты страхуешь свои комментарии, которые попали в топ лучших, для тех, кто трудится, знают её ценность. Так что друзья, играйте и побеждайте, получайте призы и Вип статусы. Я понимаю, мое мнение не всем нравится, но это мое мнение и оно не нарушает ПС. ( Правил пользовательского соглашения сайта).
Мое желание на сайте не лишать тех игроков, которые выкладывают содержательные комментарии, стараются получить свои боевые в виде приза подарки а всё почти утекает в КФХ. Моя просьба как то сбалансировать КП для всех. Удалить начисление в 400 очков ежесуточно и сделать, к примерузначение 50, понизить кефы до минимальных значений, то есть ограничить действие К.ф.Х. Раньше помню в КП и на денежные средства играли. Эту версию я предлагал рассмотреть. Да вот еще что, какая есть польза от Вип если я не ошибаюсь, то ты страхуешь свои комментарии, которые попали в топ лучших, для тех, кто трудится, знают её ценность. Так что друзья, играйте и побеждайте, получайте призы и Вип статусы. Я понимаю, мое мнение не всем нравится, но это мое мнение и оно не нарушает ПС. ( Правил пользовательского соглашения сайта).