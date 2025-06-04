Нападающий «Локомотива» продолжит карьеру в «Балтике»

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Тимура Сулейманова, сообщил, что его клиент близок к переходу в «Балтику».
Клубы договорились между собой. Сейчас обсуждаем личные условия игрока, если всё будет нормально, то Тимур начнёт сезон в составе «Балтики». Дело осталось за малым.
В прошедшем сезоне Сулейманов провёл 40 матчей, в которых забил 7 мячей, отдал 2 ассиста и получил 9 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в 1,2 миллиона евро.
Напомним, «Балтика» стала победителем прошедшего сезона Первой лиги.
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