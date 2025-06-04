Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Нападающий «Локомотива» продолжит карьеру в «Балтике»

сегодня, 14:29

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Тимура Сулейманова, сообщил, что его клиент близок к переходу в «Балтику».

Клубы договорились между собой. Сейчас обсуждаем личные условия игрока, если всё будет нормально, то Тимур начнёт сезон в составе «Балтики». Дело осталось за малым.

В прошедшем сезоне Сулейманов провёл 40 матчей, в которых забил 7 мячей, отдал 2 ассиста и получил 9 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в 1,2 миллиона евро.

Напомним, «Балтика» стала победителем прошедшего сезона Первой лиги.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Динамо» может подписать вратаря «Химок»
Сегодня, 13:32
Стало известно, сколько «Спартак» хочет выручить за продажу Мангаша
Сегодня, 10:25
СлухиЧистяков может оказаться в «Ростове»
Сегодня, 00:22
Слухи«Ростов» хочет подписать Магкеева
Сегодня, 00:03
Брейдо: «Переговоры с Гайичем продолжаются, несмотря на слухи об уходе»
Вчера, 19:43
Сенников: «Джикия точно поможет „Локомотиву“»
Вчера, 18:12
Все комментарии
dеigandre
dеigandre
сегодня в 14:33
Ну наконец-то
Еще несколько пассажиров надо сливать из команды
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 