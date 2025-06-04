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«Динамо» может подписать вратаря «Химок»

сегодня, 13:32

Вратарь «Химок» Никита Кокорев, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Динамо». С футболистом уже согласованы условия личного контракта.

Кокарев выступает за «Химки» с июля 2024 года. Первого июля он станет свободным агентом, так как подмосковный клуб не прошёл лицензирование. В прошедшем сезоне 23-летний голкипер сыграл 25 матчей, в которых пропустил 47 мячей и 5 игр провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1,2 миллиона евро.

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баск
баск
сегодня в 14:32, ред.
Никита Кокарев- качественный молодой кипер, перспективный, надо брать, тем более свободным агентом.
Вратарская линия Динамо укомлектована, но не блещет устойчивостью.

В ней имеется как минимум одно слабое звено в лице белоруса Кудравца, который уже 2 года в клубе, но даже за Динамо-2 играет неровно и отметился лишь тяжёлой травмой, нанесённой амкаловцу Костюкову в выставочном товарняке в ноябре.

Кроме того, насколько нового ТШ устроит в качестве первого номера Лунёв- неизвестно.
Андрею осенью 34, через год истекает его контракт, захотят ли продлевать?
Наконец, Лещук никому не обещал всю карьеру быть в Динамо на подхвате и может начать заглядываться на сторону.

Тем самым, путь перед Кокаревым может в кратчайший срок расчиститься сам собой, а опыт РПЛ у него уже есть..
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:19, ред.
Чем Кокорев лучше Лещука и уж тем более лучше Лунёва? Ещё один кандидат на лавку. Когда можно было у Краснодара купить Агкацева наши предпочли белоруса Кудравца, а теперь мечутся из одной крайности в другую, а в воротах "дырка. При казалось бы самой результативной игре в нападении всего четыре сухих матча за прошедший сезон в РПЛ.
Болейте за своих, а не против чужих!
Гость
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