«Динамо» может подписать вратаря «Химок»

Вратарь «Химок» Никита Кокорев, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Динамо». С футболистом уже согласованы условия личного контракта.
Кокарев выступает за «Химки» с июля 2024 года. Первого июля он станет свободным агентом, так как подмосковный клуб не прошёл лицензирование. В прошедшем сезоне 23-летний голкипер сыграл 25 матчей, в которых пропустил 47 мячей и 5 игр провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1,2 миллиона евро.
Вратарская линия Динамо укомлектована, но не блещет устойчивостью.
В ней имеется как минимум одно слабое звено в лице белоруса Кудравца, который уже 2 года в клубе, но даже за Динамо-2 играет неровно и отметился лишь тяжёлой травмой, нанесённой амкаловцу Костюкову в выставочном товарняке в ноябре.
Кроме того, насколько нового ТШ устроит в качестве первого номера Лунёв- неизвестно.
Андрею осенью 34, через год истекает его контракт, захотят ли продлевать?
Наконец, Лещук никому не обещал всю карьеру быть в Динамо на подхвате и может начать заглядываться на сторону.
Тем самым, путь перед Кокаревым может в кратчайший срок расчиститься сам собой, а опыт РПЛ у него уже есть..
Вратарская линия Динамо укомлектована, но не блещет устойчивостью.
В ней имеется как минимум одно слабое звено в лице белоруса Кудравца, который уже 2 года в клубе, но даже за Динамо-2 играет неровно и отметился лишь тяжёлой травмой, нанесённой амкаловцу Костюкову в выставочном товарняке в ноябре.
Кроме того, насколько нового ТШ устроит в качестве первого номера Лунёв- неизвестно.
Андрею осенью 34, через год истекает его контракт, захотят ли продлевать?
Наконец, Лещук никому не обещал всю карьеру быть в Динамо на подхвате и может начать заглядываться на сторону.
Тем самым, путь перед Кокаревым может в кратчайший срок расчиститься сам собой, а опыт РПЛ у него уже есть..
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!