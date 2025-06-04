«Динамо» может подписать вратаря «Химок»

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сегодня, 13:32

Вратарь «Химок» , вероятнее всего, продолжит карьеру в «Динамо». С футболистом уже согласованы условия личного контракта.

Кокарев выступает за «Химки» с июля 2024 года. Первого июля он станет свободным агентом, так как подмосковный клуб не прошёл лицензирование. В прошедшем сезоне 23-летний голкипер сыграл 25 матчей, в которых пропустил 47 мячей и 5 игр провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1,2 миллиона евро.