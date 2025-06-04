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Стало известно, сколько «Спартак» хочет выручить за продажу Мангаша

сегодня, 10:25

«Спартак» хочет выручить за продажу своего защитника Рикарду Мангаша 1 — 2 миллиона евро, включая бонусы. С большой долей вероятности игрок покинет «красно-белых» этим летом. Интерес к Мангашу проявляют португальские клубы, в частности «Бенфика». Однако официальных запросов в «Спартак» не поступало.

Напомним, Мангаш перешёл в стан «красно-белых» из «Витории» Гимараеш в сентябре 2024 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне 27-летний левый защитник сыграл за «Спартак» 17 матчей, в которых забил 3 мяча и отметился жёлтой карточкой. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 3 миллиона евро.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 12:02
Ну в принципе почти убедили меня...всяк может быть...)
derrik2000
derrik2000 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 11:14, ред.
"Бенфика...)))))))"

А почему бы и нет, собственно???
Когда Рохо, прирождённый КРАЙНИЙ защитник, играл при кудрявом варелике в Спартаке ЦЕНТРАЛЬНОГО защитника, КАК он смотрелся?
Правильно - мерзко и пошло.
А почему?
Ответ я дал выше.
Перешёл через год, по-моему, после продаже Спартаком его в Спортинг (тоже не хухры-мухры команда: понимала, КОГО приобретает), в САМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД !!!
А там закрепился на целых ВОСЕМЬ ЛЕТ!
Понимаете, да, что ВОСЕМЬ лет в статусной команде бездарей и лентяев никто держать не будет?
Вот то-то.
Получается, что в Спартак Мангаша брали под одну схему игры, а бегали по полю по другой.
Точнее, ВООБЩЕ БЕЗ схемы.
Просто бегали.
матос
матос ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 11:03, ред.
Бизнес по российски , купил за 5 продал за 2 )))) ништяк епрст да еще и зп платили )))))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:00, ред.
Купить летом двадцать четвёртого года за 2,5 миллиона евро, а уже через год не дожидаясь окончания срока контракта, искать желающего купить хотябы за миллион, это бизнес по-нашему. И такой подход характерен не только Спартаку, но и Динамо и питерцам, не особо задумывающимся, где взять денег на покупку новых игроков.
Болейте за своих, а не против чужих!
Байкал-38
Байкал-38 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 10:54, ред.
Проблема в том, что в вашей группе будут играть восновном ваши же клоны и клоны ещё пару пользователей.
Мы говорим о группе без призов для тех кому надоели армии клонов и для тех кто говорит, что играет не ради випов и призов.
Я как вижу желающих очень много (по крайней мере они так говорят), надо ещё раз проверить их практикой.
Смотрите как будет хорошо им, играют с единственного аккаунта, клонов нет, в основном конкурсе с призами не учавствуют, а значит недовольства не проявляют.
Выгода для всех пользователей и администрации сайта.
Но если честно эта идея кажется утопией, ведь говорить красиво можно сколько угодно, но на деле всё совсем не так, а даже наоборот.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:51
Стоит трёху, продадут за полтора. Это в лучшем случае...
Байкал-38
Байкал-38 ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 10:45
Так в том то всё и дело, что как не послушаешь, то чуть ли нп половина играет не ради призов и випа, а ради интереса, а клоны им портят жизнь и всё ради призов и вип.
Но как доходит до реального дела, без призов никто не хочет играть
Много раз слышал "если выиграю, то откажусь от приза", но сначала надо выиграть, а потом уже отказываться. Но тут другой вопрос псли тебе не нужен приз то зачем на него играть? Что бы других лишать этой радости?
Другой момент, кто то может отказаться от приза по причине с проблемой доставки и поменять его на вип, но потом всем заявлять, что отказывается от призов.
Я лично никогда не лукавил, а говорил всегда правду.
Выиграть вип и приз хорошее дело, причём некоторые призы более чем достойны качественные и в жизни пригождаются.
Мне приятно выиграть и конечно получить за это приз.
При этом никогда и ни с кем не соревновался.
Мне без разницы каким образом я выиграл, кто ниже или выше меня.
d1metras
d1metras
сегодня в 10:43
Почему нет новостей про продажу Денисова и Хлусевича??? Это тревожит!!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:34
Бенфика...)))))))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:29
Бенфика ☝️🤔😜🤣🤣
Что за сказки ??! 🤣
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