Стало известно, сколько «Спартак» хочет выручить за продажу Мангаша

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сегодня, 10:25

«Спартак» хочет выручить за продажу своего защитника 1 — 2 миллиона евро, включая бонусы. С большой долей вероятности игрок покинет «красно-белых» этим летом. Интерес к Мангашу проявляют португальские клубы, в частности «Бенфика». Однако официальных запросов в «Спартак» не поступало.

Напомним, Мангаш перешёл в стан «красно-белых» из «Витории» Гимараеш в сентябре 2024 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне 27-летний левый защитник сыграл за «Спартак» 17 матчей, в которых забил 3 мяча и отметился жёлтой карточкой. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 3 миллиона евро.