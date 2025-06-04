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«Локомотив» может покинуть ещё один форвард

сегодня, 14:47

Агент нападающего «Локомотива» и молодёжной сборной России Вадима Ракова Владимир Кузьмичёв сообщил, что его клиент может покинуть «красно-зелёных».

Знаю, что несколько клубов обращались в «Локомотив» с просьбой об аренде. Пока там свою позицию не озвучивали, думаю, это зависит от предстоящих трансферов. Если на позицию Ракова придут новые игроки, тогда, скорее всего, будет возможность рассмотреть вариант аренды на один сезон. Не исключаю, что это может произойти летом, но здесь надо подождать.

Напомним, Раков — воспитанник «Локомотива». Его контракт с клубом действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне 20-летний вингер сыграл 29 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 6 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что нападающий «Локомотива» продолжит карьеру в «Балтике».

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