Педри высказался о предстоящем матче между сборными Испании и Франции

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» высказался о предстоящем матче с Францией:

Такие матчи проводятся не каждый день. Мы очень мотивированы на завтрашнюю игру. Мы хотим выйти в финал. Думаем о победе в турнире, а не о последствиях, если не окажемся в финале. Я не имел возможности играть на предыдущих турнирах. Я смотрел их дома и болел за свою команду, как любой другой фанат. Победа в этом турнире стала бы вишенкой на торте. Это означало бы завершение сезона на высокой ноте.