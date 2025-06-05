Нагельсманн прокомментировал поражение сборной Германии от Португалии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн заявил, что поражение от португальцев – это один из худших матчей за время его работы в команде:
Сегодня у нас не было той злобы, с которой мы играли в последние месяцы. Это одна из наших самых слабых игр за полтора года. После гола Вирца мы перестали играть. Счет всего 1:2, но по ощущениям больше похоже на 0:3. Мы немного устали в конце. Сегодня на некоторых позициях мы не проявили себя на 100 процентов. Теперь нам придется ответить на вопрос «почему» – каждому из нас, включая тренеров.
Мне, как болельщику Реала, сборная Германии очень напомнила Реал этого сезона. Та же бессистемная игра, та же медлительность и вальяжность в действии игроков, те же статичные позиции футболистов, без движения, без креатива. То же, полное отсутствие игры после забитого гола, с какой-то необъяснимой уверенностью, что дело сделано, и игра выиграна. Ну, и соответственно, последовавшее наказание от соперника за такое безответственное отношение к делу.
Португалия больше хотела этой победы, больше делала для этой победы, и в результате завоевала эту победу. Ну, а Нагельсман, при всём уважении не дорос до сборной Германии.
Мне, как болельщику Реала, сборная Германии очень напомнила Реал этого сезона. Та же бессистемная игра, та же медлительность и вальяжность в действии игроков, те же статичные позиции футболистов, без движения, без креатива. То же, полное отсутствие игры после забитого гола, с какой-то необъяснимой уверенностью, что дело сделано, и игра выиграна. Ну, и соответственно, последовавшее наказание от соперника за такое безответственное отношение к делу.
Португалия больше хотела этой победы, больше делала для этой победы, и в результате завоевала эту победу. Ну, а Нагельсман, при всём уважении не дорос до сборной Германии.