Нагельсманн прокомментировал поражение сборной Германии от Португалии

Главный тренер сборной Германии заявил, что поражение от португальцев – это один из худших матчей за время его работы в команде:

Сегодня у нас не было той злобы, с которой мы играли в последние месяцы. Это одна из наших самых слабых игр за полтора года. После гола Вирца мы перестали играть. Счет всего 1:2, но по ощущениям больше похоже на 0:3. Мы немного устали в конце. Сегодня на некоторых позициях мы не проявили себя на 100 процентов. Теперь нам придется ответить на вопрос «почему» – каждому из нас, включая тренеров.