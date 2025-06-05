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Нагельсманн прокомментировал поражение сборной Германии от Португалии

сегодня, 05:10
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн заявил, что поражение от португальцев – это один из худших матчей за время его работы в команде:

Сегодня у нас не было той злобы, с которой мы играли в последние месяцы. Это одна из наших самых слабых игр за полтора года. После гола Вирца мы перестали играть. Счет всего 1:2, но по ощущениям больше похоже на 0:3. Мы немного устали в конце. Сегодня на некоторых позициях мы не проявили себя на 100 процентов. Теперь нам придется ответить на вопрос «почему» – каждому из нас, включая тренеров.

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Incredulous
Incredulous
сегодня в 06:34
Вроде все правильно сказал, за исключением того, что Германия и до гола Вирца особо ничего не показывала. Да и сам гол Вирца был отчасти спорным, и получился больше вопреки, чем благодаря. Спорным, потому что во время паса Киммиха, рядом с Вирцем находился Вольтемаде, который участвовал в эпизоде отвлекая и блокируя защитника Португалии, при этом находясь в положении вне игры. Но я не настаиваю на этом, просто отмечаю, что эпизод можно трактовать по-разному.

Мне, как болельщику Реала, сборная Германии очень напомнила Реал этого сезона. Та же бессистемная игра, та же медлительность и вальяжность в действии игроков, те же статичные позиции футболистов, без движения, без креатива. То же, полное отсутствие игры после забитого гола, с какой-то необъяснимой уверенностью, что дело сделано, и игра выиграна. Ну, и соответственно, последовавшее наказание от соперника за такое безответственное отношение к делу.

Португалия больше хотела этой победы, больше делала для этой победы, и в результате завоевала эту победу. Ну, а Нагельсман, при всём уважении не дорос до сборной Германии.
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