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Мартинес высказался о победе сборной Португалии над Германией

сегодня, 04:49
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия1 : 2Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Германией:

Мы должны насладиться победой, мы впервые выиграли в Германии. Тактически мы были великолепны, помогла самоотдача, мы улучшили игру в атаке в первом тайме, это была командная победа. Нужно многое делать хорошо, если хотите играть на равных с Германией – мы могли бы больше владеть мячом, у нас было пространство, и мы не использовали его наилучшим образом. Нам нужна гибкость, чтобы использовать индивидуальные качества игроков. Мы не заслуживали того, чтобы пропустить гол, я не понимаю, почему там не было нарушения правил. Игра с Германией – это качественный аспект. До чемпионата мира осталось 12 месяцев, и мы должны использовать каждую игру для подготовки. Теперь мы можем восстановиться и оценить ситуацию.

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