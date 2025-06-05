Мартинес высказался о победе сборной Португалии над Германией

Главный тренер сборной Португалии прокомментировал победу над Германией:

Мы должны насладиться победой, мы впервые выиграли в Германии. Тактически мы были великолепны, помогла самоотдача, мы улучшили игру в атаке в первом тайме, это была командная победа. Нужно многое делать хорошо, если хотите играть на равных с Германией – мы могли бы больше владеть мячом, у нас было пространство, и мы не использовали его наилучшим образом. Нам нужна гибкость, чтобы использовать индивидуальные качества игроков. Мы не заслуживали того, чтобы пропустить гол, я не понимаю, почему там не было нарушения правил. Игра с Германией – это качественный аспект. До чемпионата мира осталось 12 месяцев, и мы должны использовать каждую игру для подготовки. Теперь мы можем восстановиться и оценить ситуацию.