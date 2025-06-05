Шабаров: «Пауза на матчи сборных теперь будет и в Первой лиге»

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сегодня, 09:38

Тренер молодёжной сборной России в интервью пресс-службе Российского футбольного союза рассказал о введении международных пауз в календаре Первой лиги на сезон-2025/2026.

Эта проблема обсуждается в течение всего сезона. Клубы неохотно отпускали игроков, потому что календарь не останавливался. Наши молодые футболисты стали выигрывать конкуренцию, поэтому командам без них было тяжело. Поэтому окно теперь будет и для ФНЛ тоже.

Ранее в календаре Первой лиги не было предусмотрено специальных окон во время матчей сборных. Молодёжная сборная России проведёт свои ближайшие матчи 5 и 8 июня со сверстниками из Узбекистана.