Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

Президент «Черноморца» обвинил «Сочи» в попытке договорного матча

вчера, 15:52
ЧерноморецЛоготип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарёв заявил о попытке манипуляции результатом матча с «Сочи» в концовке минувшего сезона Первой лиги.

Один эпизод меня попросили оставить за кадром, но я постараюсь очень аккуратно высказаться, чтобы не рождать новую волну слухов. Пускай это звучит полностью от меня. То, что сделал господин Пономарёв накануне матча с «Сочи», называется подлостью и предательством. Была попытка манипуляции футбольным результатом. На эту тему был намёк в разговоре с Олегом Петровичем Василенко (главным тренером), а также был разговор с четырьмя ведущими футболистами. Какой-то рациональной футбольной логики я в этом не вижу. Это произошло в тяжёлый для команды момент, когда парни уже догадывались, что не сыграют в стыковых матчах. В итоге им предлагают поступить не по-спортивному — для меня это за гранью. Я считаю это подлостью и предательством. С Пономарёвым я больше никогда в жизни дело иметь не буду. А если кто-то обратится ко мне за рекомендацией или советом, то совет будет ровно таким, как я сказал — с предателями не поступают иначе. Логику действительно сложно искать. Могу предположить, что была попытка преподнести некий сюрприз и возможность. Услуга за услугу. Понимать эту логику можно как угодно. В этом и абсурдность этого разговора. Здесь нет практического смысла.

Напомним, что 34-м туре «Черноморец» одержал победу над «Сочи» со счётом 2:1.

Подписывайся в ВК
Все новости
Итальянский арбитр дисквалифицирован на два года за оскорбление футболиста
Вчера, 10:01
ОфициальноВ руководстве «Баварии» недовольны действиями Федерации футбола Канады
04 июня
СлухиМорено близок к уходу из «Сочи» из-за конфликта со спортивным директором
30 мая
Суд по делу о смерти Марадоны начнётся заново
29 мая
Матвей Сафонов выплатил часть долга по алиментам
29 мая
«Химки» просят работников писать заявление об увольнении
29 мая
Сортировать
Все комментарии
Nipper
Nipper
вчера в 16:40
С Черноморцем не получилось скатать договорняк ( отмечу Шишкарев осветил этот эпизод), зато как мы видим с Пари НН удалось договориться . И вся эта ложь находится на поверхности, даже искать ничего не нужно. РСФ создал департамент по борьбе с договорными матчами, я так понимаю всё это происходит с их молчаливого согласия, в очередной раз доказывая что всё пропитано коррупцией. Противно наблюдать за этим..
Аксинья
Аксинья ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 16:34
Хрен с ним, что своя хата сгорела, главное у соседа корова сдохла))
Capral
Capral
вчера в 16:26
Как сказал, один из персонажей замечательного советского фильма "Кортик"- "Да все они здесь ворьё"!
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:14
Соседи бранятся - только тешатся⁠⁠...
tt4rq9dzbe6h
tt4rq9dzbe6h
вчера в 16:03
Борьба под солнцем между соседними южанами
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 