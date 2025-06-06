Президент «Черноморца» обвинил «Сочи» в попытке договорного матча

Председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарёв заявил о попытке манипуляции результатом матча с «Сочи» в концовке минувшего сезона Первой лиги.

Один эпизод меня попросили оставить за кадром, но я постараюсь очень аккуратно высказаться, чтобы не рождать новую волну слухов. Пускай это звучит полностью от меня. То, что сделал господин Пономарёв накануне матча с «Сочи», называется подлостью и предательством. Была попытка манипуляции футбольным результатом. На эту тему был намёк в разговоре с Олегом Петровичем Василенко (главным тренером), а также был разговор с четырьмя ведущими футболистами. Какой-то рациональной футбольной логики я в этом не вижу. Это произошло в тяжёлый для команды момент, когда парни уже догадывались, что не сыграют в стыковых матчах. В итоге им предлагают поступить не по-спортивному — для меня это за гранью. Я считаю это подлостью и предательством. С Пономарёвым я больше никогда в жизни дело иметь не буду. А если кто-то обратится ко мне за рекомендацией или советом, то совет будет ровно таким, как я сказал — с предателями не поступают иначе. Логику действительно сложно искать. Могу предположить, что была попытка преподнести некий сюрприз и возможность. Услуга за услугу. Понимать эту логику можно как угодно. В этом и абсурдность этого разговора. Здесь нет практического смысла.