РФС свяжется с Шишкарёвым из-за ситуации вокруг матча «Черноморец» — «Сочи»

Российский футбольный союз планирует обсудить с Сергеем Шишкарёвым ситуацию вокруг матча «Черноморец» — «Сочи» (2:1).
Напомним, что Шишкарёв обвинил «Сочи» в попытке сыграть договорной матч в концовке минувшего сезона.
В пресс-службе РФС заявили:
РФС свяжется с Сергеем Николаевичем Шишкаревым, чтобы уточнить детали событий, о которых он рассказал журналистам. Мы последовательно выступаем против любых попыток оказания неспортивного влияния на результаты футбольных матчей.
«Черноморец» занял третье место в Первой лиге, но не получил лицензию для выхода в РПЛ из-за проблем со стадионом. «Сочи» финишировал пятым и успешно прошёл плей-офф.