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РФС свяжется с Шишкарёвым из-за ситуации вокруг матча «Черноморец» — «Сочи»

вчера, 16:15
ЧерноморецЛоготип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Российский футбольный союз планирует обсудить с Сергеем Шишкарёвым ситуацию вокруг матча «Черноморец» — «Сочи» (2:1).

Напомним, что Шишкарёв обвинил «Сочи» в попытке сыграть договорной матч в концовке минувшего сезона.

В пресс-службе РФС заявили:

РФС свяжется с Сергеем Николаевичем Шишкаревым, чтобы уточнить детали событий, о которых он рассказал журналистам. Мы последовательно выступаем против любых попыток оказания неспортивного влияния на результаты футбольных матчей.

«Черноморец» занял третье место в Первой лиге, но не получил лицензию для выхода в РПЛ из-за проблем со стадионом. «Сочи» финишировал пятым и успешно прошёл плей-офф.

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Все комментарии
s99rjdfsqefk
s99rjdfsqefk
вчера в 17:38
Любой ценой выбить Сочи...
Брулин
Брулин
вчера в 17:36
    протон
    протон
    вчера в 16:50
    Понятно, администрации Новороссийска не нужен играющий Черноморец. Стадион в лохматые 90-е продали куче арендаторов, которые не отдадут теперь свое, нужен новый стадион. С Минобороной ведутся контакты по участку, где можно построить что то стоящее. Один из главных инвесторов Черноморца походу ушел, на возможных чемоданах и Василенко. Черноморец посверкал, теперь наверное затухнет. Жаль.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 16:31
    Очень похоже на анонс нового продолжительного "сериала"...)
    Гость
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