РФС свяжется с Шишкарёвым из-за ситуации вокруг матча «Черноморец» — «Сочи»

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вчера, 16:15

Российский футбольный союз планирует обсудить с Сергеем Шишкарёвым ситуацию вокруг матча «Черноморец» — «Сочи» (2:1).

Напомним, что Шишкарёв обвинил «Сочи» в попытке сыграть договорной матч в концовке минувшего сезона.

В пресс-службе РФС заявили:

РФС свяжется с Сергеем Николаевичем Шишкаревым, чтобы уточнить детали событий, о которых он рассказал журналистам. Мы последовательно выступаем против любых попыток оказания неспортивного влияния на результаты футбольных матчей.