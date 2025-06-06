Гендиректор «Черноморца» отреагировал на обвинения в договорном матче

Гендиректор «Черноморца» Максим Пономарев отреагировал на обвинения в договорном матче:

Я в шоке, откровенно говоря. У разговора с футболистами были свидетели, никаких предложений об организации договорного матча не было и близко ни с футболистами, ни с тренером.