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Гендиректор «Черноморца» отреагировал на обвинения в договорном матче

вчера, 16:23
ЧерноморецЛоготип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Гендиректор «Черноморца» Максим Пономарев отреагировал на обвинения в договорном матче:

Я в шоке, откровенно говоря. У разговора с футболистами были свидетели, никаких предложений об организации договорного матча не было и близко ни с футболистами, ни с тренером.

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ubu7muaq3js3
ubu7muaq3js3
вчера в 17:37
А смысл тут было договариваться? Вот если бы проиграли, то тогда да.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 16:47
Сочи мутная команда без истории и без болельщиков
Сначала влезли в стыки с 5 места, а потом обыграли НН 1-3 в матче в котором для НН результат был не важен, так уже заранее до матча было известно что НН при любом результате остаётся в ПЛ
drug01
drug01
вчера в 16:26
У Черноморца всегда были проблемы во всем!!
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