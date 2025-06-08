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Комличенко: «В Европе люди по 60 матчей играют, а мы — 30 с небольшим»

вчера, 13:21

Нападающий «Ростова» и сборной России Николай Комличенко считает, что клубы РПЛ должны проводить больше матчей.

В Европе люди по 60 матчей играют, а мы — 30 с небольшим. Я всегда стремлюсь сыграть больше игр за сезон, главное, чтобы травм не было.

Хотя бы раз в две недели такой график — нормально. У нас с Кубком и сборной примерно так и получается. Так что матчей 50 за сезон нормально будет.

В прошедшем сезоне Комличенко провёл 37 игр, в которых забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что 29-летний форвард подпишет трёхлетний контракт с «Локомотивом».

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 18:48
Хотелось бы узнать, где в Европе играют по 60 матчей?
Аксинья
Аксинья
вчера в 16:17
"Хотя бы раз в две недели такой график - нормально"...очень щадащий график, можно сказать отдыхающий))
Baggio R.
Baggio R. ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:14
А что, у нас много нападающих, забивших больше?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:28
Зато по гидравлике потянут - литрболу.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:26
9 мячей и 5 ассистов за сезон..., и это, внимание, нападающий. Ну..., и о каком футболе может идти речь?
shlomo
shlomo
вчера в 13:25
Не потянут наши по физике играть столько матчей...
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