Комличенко: «В Европе люди по 60 матчей играют, а мы — 30 с небольшим»

Нападающий «Ростова» и сборной России Николай Комличенко считает, что клубы РПЛ должны проводить больше матчей.
В Европе люди по 60 матчей играют, а мы — 30 с небольшим. Я всегда стремлюсь сыграть больше игр за сезон, главное, чтобы травм не было.
Хотя бы раз в две недели такой график — нормально. У нас с Кубком и сборной примерно так и получается. Так что матчей 50 за сезон нормально будет.
В прошедшем сезоне Комличенко провёл 37 игр, в которых забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач.
Ранее сообщалось, что 29-летний форвард подпишет трёхлетний контракт с «Локомотивом».