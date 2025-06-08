Комличенко: «В Европе люди по 60 матчей играют, а мы — 30 с небольшим»

Нападающий «Ростова» и сборной России считает, что клубы РПЛ должны проводить больше матчей.

В Европе люди по 60 матчей играют, а мы — 30 с небольшим. Я всегда стремлюсь сыграть больше игр за сезон, главное, чтобы травм не было.

Хотя бы раз в две недели такой график — нормально. У нас с Кубком и сборной примерно так и получается. Так что матчей 50 за сезон нормально будет.