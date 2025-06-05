Россия может сыграть с Аргентиной в ноябре

Сборная России по футболу сыграет с Аргентиной в ноябре в «Лужниках» — по информации источника, уже есть предварительная договорённость между странами.
Товарищеский матч может состояться в период с 10 по 18 ноября 2025 года, на эти даты руководство «Лужников» уже запретило брать другие мероприятия и концерты. Ранее сообщалось, что цена вопроса составит от 5 до 8 млн евро.
Также источник предупреждает о том, что мировых звёзд ждать не стоит — Лионель Месси и Пауло Дибала вряд ли сыграют в этом матче из-за возможных конфликтов с личными спонсорами.
В Российском футбольном союзе уже прокомментировали эти слухи:
РФС не подтверждает информацию о договоренности по матчу с Аргентиной.
Сборная России свои ближайшие встречи проведёт против Нигерии (6 июня) и Беларуси (10 июня).