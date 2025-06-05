Россия может сыграть с Аргентиной в ноябре

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сегодня, 14:54

Сборная России по футболу сыграет с Аргентиной в ноябре в «Лужниках» — по информации источника, уже есть предварительная договорённость между странами.

Товарищеский матч может состояться в период с 10 по 18 ноября 2025 года, на эти даты руководство «Лужников» уже запретило брать другие мероприятия и концерты. Ранее сообщалось, что цена вопроса составит от 5 до 8 млн евро.

Также источник предупреждает о том, что мировых звёзд ждать не стоит — и вряд ли сыграют в этом матче из-за возможных конфликтов с личными спонсорами.

В Российском футбольном союзе уже прокомментировали эти слухи:

РФС не подтверждает информацию о договоренности по матчу с Аргентиной.

Сборная России свои ближайшие встречи проведёт против Нигерии (6 июня) и Беларуси (10 июня).