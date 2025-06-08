«Барселона» проведёт первые три матча нового сезона на выезде

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сегодня, 00:43

По информации источника, «Барселона» достигла соглашения с Ла Лигой о проведении как минимум первых трёх матчей сезона 2025/26 на выезде.

Это позволит клубу получить несколько дополнительных недель, чтобы убедиться в том, что обновлённый стадион «Камп Ноу» готов к соблюдению минимальных условий безопасности и эксплуатации. Команда собирается вернуться домой после международной паузы в сентябре.

В качестве теста «Барса» намерена в августе провести на родной арене традиционный Кубок Жоана Гампера. Турнир пройдёт с ограниченной вместимостью (не более 25 тысяч человек).