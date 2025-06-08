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«Барселона» проведёт первые три матча нового сезона на выезде

сегодня, 00:43

По информации источника, «Барселона» достигла соглашения с Ла Лигой о проведении как минимум первых трёх матчей сезона 2025/26 на выезде.

Это позволит клубу получить несколько дополнительных недель, чтобы убедиться в том, что обновлённый стадион «Камп Ноу» готов к соблюдению минимальных условий безопасности и эксплуатации. Команда собирается вернуться домой после международной паузы в сентябре.

В качестве теста «Барса» намерена в августе провести на родной арене традиционный Кубок Жоана Гампера. Турнир пройдёт с ограниченной вместимостью (не более 25 тысяч человек).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:48
Слишком долго все это длится. Камп Ноу , надеюсь, примет первые матчи лиги чемпионов)))
mkp6z2tpe67r
mkp6z2tpe67r
сегодня в 07:36
Это хорошо что остаются ответные домашние матчи на потом
vfe44u3e5ha6
vfe44u3e5ha6
сегодня в 06:45
С безопасностью будет не всё в порядке, но Барселоне разрешат.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 05:50
Нужно напрягать строителей чтобы уложились в сроки и постоянно контролировать ситуацию.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:44
Для Барсы это самый нормальный вариант - первые игры на выезде, потом как бы отложенное преимущество своего поля.
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