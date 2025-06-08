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Мбаппе признан лучшим игроком матча за 3-е место Лиги наций

вчера, 18:46
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия0 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком матча за третье место Лиги наций.

Мбаппе признан лучшим игроком матча за 3-е место Лиги наций

Мбаппе забил победный гол и отдал голевую передачу. Франция стала бронзовым призёром турнира, победив сборную Германии со счётом 2:0.

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Все комментарии
Sergo81
Sergo81
сегодня в 00:13
Думаю будет блистать в следующем сезоне и получит ЗМ. Именно он.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:59
Я извиняюсь, но не припомню такого случая с "Лучшим комментарием", а поэтому след не остался по поводу "судьбы" баллов в случае удаления из "Лучших..."
Баллы тоже снимаются?
Гость
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