Мбаппе признан лучшим игроком матча за 3-е место Лиги наций

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком матча за третье место Лиги наций.
Мбаппе забил победный гол и отдал голевую передачу. Франция стала бронзовым призёром турнира, победив сборную Германии со счётом 2:0.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком матча за третье место Лиги наций.
Мбаппе забил победный гол и отдал голевую передачу. Франция стала бронзовым призёром турнира, победив сборную Германии со счётом 2:0.
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Баллы тоже снимаются?