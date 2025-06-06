Рафинья — лучший игрок Ла Лиги в прошедшем сезоне

Нападающий «Барселоны» Рафинья признан лучшим футболистом прошедшего сезона в Ла Лиге.
В минувшем сезоне Рафинья сыграл 57 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 34 мяча и отдал 25 голевых передач. Ранее сообщалось, что «Барселона» продлила контракт с игроком до 2028 года.
Но возможно смена Винисиуса в сборной на Рафинью принесет пользу хотя бы сборной Бразилии. Винни-пух в этом году совсем зачах, и это одна из причин второго места Реала.
Есть одно но - Рафинья никогда до этого сезона такую игру не показывал ни во Франции в Ренне, ни в Англии в Лидсе, ни в Испании в Барселоне. Это пока его бенефис. А гарантий что он продолжит так играть - никаких нет.
Даже Дзюбинье не может всегда поддерживать форму лидера футбольного мира и императора футбола, что тут говорить о каком-то традиционно нестабильном и капризном бразильце.
Но возможно смена Винисиуса в сборной на Рафинью принесет пользу хотя бы сборной Бразилии. Винни-пух в этом году совсем зачах, и это одна из причин второго места Реала.
Есть одно но - Рафинья никогда до этого сезона такую игру не показывал ни во Франции в Ренне, ни в Англии в Лидсе, ни в Испании в Барселоне. Это пока его бенефис. А гарантий что он продолжит так играть - никаких нет.
Даже Дзюбинье не может всегда поддерживать форму лидера футбольного мира и императора футбола, что тут говорить о каком-то традиционно нестабильном и капризном бразильце.
Даже представил себе, как это выглядит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Даже представил себе, как это выглядит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Сопливый этого не переживёт...
Сопливый этого не переживёт...