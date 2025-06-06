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Рафинья — лучший игрок Ла Лиги в прошедшем сезоне

вчера, 16:24

Нападающий «Барселоны» Рафинья признан лучшим футболистом прошедшего сезона в Ла Лиге.

Рафинья — лучший игрок Ла Лиги в прошедшем сезоне

В минувшем сезоне Рафинья сыграл 57 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 34 мяча и отдал 25 голевых передач. Ранее сообщалось, что «Барселона» продлила контракт с игроком до 2028 года.

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Все комментарии
HE Э ГO И CT
HE Э ГO И CT
вчера в 23:35
Это правильно.. 👍
Agamaga005
Agamaga005 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 21:29
Есть такие
Capral
Capral ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 20:19
Ему вместо ЗМ подарят носовой платок, это сейчас для него нужней...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:47
Рафинья хорошо отыграл весь сезон.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:35
Получается Ямаля не признали лучшим игроком ни одного турнира. ЗМ так не выиграть.
Incredulous
Incredulous ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 18:53
А кто-то разве раздражается?
Agamaga005
Agamaga005 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 18:25
Успокоиться нужно тем, кто так сильно раздражается на фоне его успехов. Лапорта со своей стороны дал парню контракт, который он заслуживал.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 18:23
Рафинья прибавил в Барселоне сильно, ему нужны были условия, партнёры. Хорошо сыгрался с восходящей звездой Ямалем. Эта связка будет и в следующем сезоне кошмарить соперников!
catal
catal
вчера в 17:51, ред.
Для вингера Рафинья показывает феноменальную игру. Но только в ЛаЛиге. В ЛЧ он потерялся и почему-то не вытянул. Как и в сборной.
Но возможно смена Винисиуса в сборной на Рафинью принесет пользу хотя бы сборной Бразилии. Винни-пух в этом году совсем зачах, и это одна из причин второго места Реала.
Есть одно но - Рафинья никогда до этого сезона такую игру не показывал ни во Франции в Ренне, ни в Англии в Лидсе, ни в Испании в Барселоне. Это пока его бенефис. А гарантий что он продолжит так играть - никаких нет.
Даже Дзюбинье не может всегда поддерживать форму лидера футбольного мира и императора футбола, что тут говорить о каком-то традиционно нестабильном и капризном бразильце.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:39
Рафинья показал уровень Зубастика, не меньше
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:32
Я таки поржал, причем реально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Даже представил себе, как это выглядит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:24, ред.
Из соплимёта застрелится)...
Capral
Capral
вчера в 17:18
Обошел самого Ямальку!!!
Сопливый этого не переживёт...
Incredulous
Incredulous
вчера в 17:08
Всё правильно, Рафинья в этом сезоне блеснул. Теперь Лапорте нужно думать, как успокаивать Ямаля.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:50, ред.
Рафинья хорошо показал себя
протон
протон ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:49
Объективно он и в ЛЧ обязан был быть лучшим.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:46
и в следующем сезоне, надеюсь, Рафинья повторить или даже будет еще лучше.
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