Рафинья — лучший игрок Ла Лиги в прошедшем сезоне

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вчера, 16:24

Нападающий «Барселоны» признан лучшим футболистом прошедшего сезона в Ла Лиге.

В минувшем сезоне Рафинья сыграл 57 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 34 мяча и отдал 25 голевых передач. Ранее сообщалось, что «Барселона» продлила контракт с игроком до 2028 года.